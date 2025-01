Afrique: Le Maroc est la première destination touristique du continent avec 17 millions de visiteurs en 2024

Le Maroc a accueilli un nombre record de 17,4 millions de visiteurs en 2024, dépassant ainsi l'objectif de la feuille de route pour le tourisme initialement fixé à 2026.

Le total comprend 8,8 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 23 % par rapport à 2023, et 8,6 millions de Marocains résidant à l'étranger.

Pour la première fois, le Maroc a dépassé l'Égypte, qui a enregistré 15,7 millions de visiteurs, en tant que première destination touristique en Afrique.

Le Maroc a accueilli un nombre record de 17,4 millions de visiteurs en 2024, dépassant ainsi l'objectif de sa feuille de route touristique initialement fixé à 2026. Ce total comprend 8,8 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 23 % par rapport à 2023, et 8,6 millions de Marocains résidant à l'étranger.

Pour la première fois, le Maroc a dépassé l'Égypte, qui a enregistré 15,7 millions de visiteurs, en tant que première destination touristique d'Afrique. La ministre du tourisme, Fatim-Zahra Ammor, a attribué la croissance à des investissements ciblés, à des partenariats stratégiques avec des voyagistes et des compagnies aériennes, ainsi qu'à des campagnes commerciales agressives.

Le gouvernement considère le secteur comme vital pour l'économie marocaine, et les efforts se concentrent également sur l'amélioration de l'infrastructure touristique dans des villes comme Rabat.

Points clés à retenir

Le succès du Maroc en matière de tourisme devrait se poursuivre grâce à un calendrier chargé d'événements sportifs majeurs. La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de 2025 devrait attirer 18,5 millions de touristes, suivie de l'accueil potentiel de la Coupe du monde des clubs de 2029 et de la co-organisation de la Coupe du monde de la FIFA de 2030 avec l'Espagne et le Portugal.

Rabat, qui vise à rivaliser avec Marrakech et Casablanca, prévoit de tripler sa capacité d'hébergement d'ici à 2030 et de renforcer son offre culturelle, notamment par des festivals, des restaurations de musées et des rénovations de sites historiques. Le mélange d'attractions culturelles et sportives du Maroc lui permet de maintenir son avantage en tant que destination phare de l'Afrique.