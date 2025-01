Congo-Kinshasa: Industrie - Isaac Jean-Claude Tshilumbayi visite les usines du Groupe CHATOO

A la tête d'une équipe de Députés nationaux, le Premier Vice-Président de l'Assemblée Nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi Musawu a effectué la ronde de la commune de Limete, samedi 11 janvier 2025, pour visiter le consortium d'entreprises industrielles du groupe CHATOO de l'homme d'affaires canadien Chatoo Safdar, qui s'est installé en RDC depuis plus de 50 ans. Ce businessman canadien a réalisé plusieurs actions liées à la responsabilité sociale telles que le financement des oeuvres caritatives, éducatives et des projets philanthropiques, qui lui ont valu la médaille d'or du mérite civique en décembre 2023.

Il s'agit des entreprises Dover Cosmetics, basée à la 6ème rue Limete Industriel qui s'occupe de la fabrication des produits cosmétiques avec des marques célèbres notamment Bébé Rico ; Swissta qui fabrique la marque d'eau minérale Swissta et des limonades Festa basée à la 13ème et 15ème rue Limete ; Congo Store qui fabrique des sacs et emballages en plastiques installée à la 16ème rue Limete et Clean Plast qui fait la collecte et le recyclage des déchets plastiques, située à poids lourds Baramoto/Kingabwa. Ces entreprises sont implantées dans toutes les provinces du pays, où elles ont implanté leurs représentations.

Au cours de cette visite, le professeur Tshilumbayi et ses deux collègues honorables Célestin Ingelemba et Célestin Ekoto Loleke ont été conduits dans tous les compartiments des usines, partant de la réception des matières premières jusqu'à leur transformation en produits finis, en subissant la mutation de la haute technologie à l'aide des machines sophistiquées de la dernière génération.

Des ouvriers habiles sous la conduite des techniciens expatriés et congolais y travaillent de manière professionnelle, signe de qualité supérieure des produits fabriqués par ces sociétés, qui ont suscité la curiosité du Premier Vice-Président de l'Assemblée Nationale pour comprendre comment ça se passe.

A l'heure actuelle, ces entreprises ne sont pas représentées dans les 4 coins du territoire national, car elles sont butées à certaines contraintes, entre autres, la multiplicité des taxes et impôts.

Pour un climat d'affaire agréable, le Directeur Administratif de ce groupe plaide pour une réglementation modérée, avec un allégement de la fiscalité, qui va contribuer à l'extension de sa firme qui ambitionne de mettre sur le marché les bons produits à la portée de tous et de lutter contre les maladies d'origine hydrique, en fournissant à toute la population l'eau minérale de qualité à moindre coût, accessible même au vulnérable. Jean Mpinda Kapuku parle de potentialités non exploitées jusqu'à présent à cause de la multiplicité des taxes.

A l'issue de cette visite, les élus du peuple se sont dits très émerveillés de rencontrer ces types des machines à Kinshasa dans des usines qui offrent de l'emploi à la communauté Congolaise.

Célestin Ingelemba tout comme le professeur Célestin Ekoto Loleke ont promis d'initier une action parlementaire à la prochaine rentrée de Mars 2025, en vue de favoriser un allègement fiscal à ces entreprises qui ont créé plus de 1 500 emplois directs et indirects, occupés par les congolais à ce jour.