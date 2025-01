Tunisie: 'In the Belly of the Whale' - Première production théâtrale entre du pays et la Croatie

Tunis — "In the Belly of the Whale" (Fi batn el hout, titre en arabe), la toute première production théâtrale entre la Tunisie et la Croatie, écrite et mise en scène par Marwa Manai, est le fruit d'une collaboration entre le Théâtre National Tunisien (TNT) et le Théâtre National Croate de Rijeka. Les premières représentations de cette pièce sont prévues les vendredi 24 janvier et samedi 25 janvier à 19h00, ainsi que le dimanche 26 janvier à 17h00, à la Salle Le 4ème Art à Tunis.

Cette création "profondément humaine" promet d'emporter le public dans "une réflexion poétique sur la quête de dépassement des barrières, qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles", mentionne le communiqué de presse.

Marwa Manai s'est inspirée d'auteurs contemporains tels qu'Iva Papić, Dorotea Šušak, Samia El Amami et Mouna Ben Haj Zekri. Ces contributions littéraires apportent une diversité de perspectives à la pièce, mêlant des récits intimes et universels sur le désir de franchir l'inconnu.

Sur scène, une équipe cosmopolite donne vie aux personnages : Sonia Zarg Ayouna, Nadia Belhaj, Thawab Aidoudi, Allam Barakat, Mario Jovev, Serena Ferraiuolo et Edi Ćelić, réunis autour d'une création conçue comme une expérience, un pont entre les cultures et une invitation à plonger dans un voyage théâtral explorant l'éternelle quête humaine de liberté et de dépassement.

Le synopsis de la pièce pose des questions existentielles : « Entre hier, aujourd'hui et demain, il y a l'éternité. Et depuis l'aube des temps, les humains ont cherché à franchir les barrières. Ils ont creusé des tunnels, construit des ponts, érigé des navires et des avions, et même défié l'espace. Mais il reste une barrière à franchir, et elle ne tient qu'à un fil. »

Alliant écriture, mise en scène et pédagogie, Marwa Manai, connue pour son audace artistique et son engagement académique, continue de repousser les frontières du théâtre moderne. Avec des œuvres telles que "Untitled" ou son projet interactif "Ancra-je", elle explore des thématiques complexes telles que l'identité, la résilience et l'interconnexion humaine.