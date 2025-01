Congo-Kinshasa: A travers Laza Kivu , Goma - Josué Bampe Nyarugeta favorise l'autonomisation de 180 femmes

Le chef-lieu de la province du Nord-Kivu connait une surpopulation depuis un certain temps. Cela, suite aux guerres incessantes qui se font dans les territoires. La situation d'insécurité a beaucoup d'effets néfastes sur le vécu quotidien des uns et des autres. Les femmes et les enfants sont les plus touchées et rares sont les personnes qui pensent à venir en aide à cette catégorie des gens en détresse. Dans cette optique, Josué Bampe Nyarugeta a pu penser à créer l'entreprise Laza Kivu qui veut dire le goût du Kivu en français, dans le but de participer à l'autonomisation des femmes surtout celles déplacées, une manière pour lui de contribuer tant bien que mal à la réduction de leur souffrance. Car l'Etat, les humanitaires ne peuvent pas satisfaire, à eux seuls, aux besoins des nécessiteux.

D'après lui, vu qu'il est né pendant la guerre en province du Nord-Kivu et voyant les souffrances de ses compatriotes, il a jugé nécessaire de penser à créer Laza Kivu, une entreprise qui permet à 180 femmes de faire le petit commerce, entre autres, cuisiner les frites, chinchards, saucisses et autres, les vendre afin de leur permettre à subvenir à leurs besoins.

» Laza Kivu marche toujours avec la cuisine et nous travaillons avec les femmes car, lorsqu'on travaille avec une personne de sexe féminin, il y a beaucoup des dépendants derrière elle. A ce jour, nous encadrons 180 femmes en ville de Goma dans le souci d'éviter les violences faites aux femmes, le sexe de survie pour celles qui sont dans les camps des déplacés car la guerre injuste nous imposée par le Rwanda a déjà causé assez des dégâts.

Si vous le constatez, bon nombre de personnes qui quémandent sont nos mamans, nos soeurs et cela me faisait très mal au coeur, ce qui a été le leitmotiv de créer Laza Kivu pour diminuer le taux de chômage parmi nos mères et soeurs vulnérables.

Il y a des critères que nous fixons à nos mamans avant d'intégrer notre entreprise et il suffit juste de répondre à nos règlements.

Avec le peu de moyens à notre possession, nous leur donnons à chacune, un sac des pommes de terre, un bidon d'huile végétale, deux cartons de chinchards, un polo et un chapeau pour notre visibilité, des casseroles, des plats, des louches, un braséro, un sac de braise, une table, nous payons une garantie du lieu de travail pour 4 mois bref, tous les équipements nécessaires en vue de les permettre de bien démarrer...

Je suis heureux de vous confirmer que depuis notre création, nous avons à ce jour plus de 70 femmes qui sont déjà autonomes financièrement. Raison pour laquelle, j'interpelle le Gouvernement et les hommes de bonne volonté de nous prêter main forte pour que nous ayons beaucoup des femmes et filles autonomes », précise-t-il.

Pour Madame Rehema Kasongo Feza, une des encadreurs de ces 180 femmes, Laza Kivu est venu à la rescousse des femmes et filles qui ne travaillaient pas à pouvoir gagner un petit rien à travers le petit commerce dont elles sont bénéficiaires.

Pour elle, en travaillant dans cette entreprise, cela permet ainsi aux femmes et filles de contribuer aux besoins de leur ménage.

» Nous épargnons quelque chose comme une tontine dans l'objectif d'assister celles qui ont de cas sociaux. Lorsqu'une de nos membres tombe malade ou accouche, nous avons un hôpital pour se faire soigner au compte de Laza Kivu, car nous ne travaillons pas avec les mineurs.

Le message que je lance aux autorités est d'accompagner monsieur Josué Bampe Nyarugeta, initiateur de Laza Kivu. Car, il se soucie beaucoup du bonheur de 180 femmes, chose qui n'est pas facile pour un jeune comme lui.

Grâce à lui, nous sommes déjà autonomes, satisfaisons à nos besoins et ceux des membres de nos familles respectives, chose qui était impossible il y a de cela quelque jour « , mentionne madame Rehema Kasongo Feza.

Les bénéficiaires de Laza Kivu n'ont pas caché leur émotion, tout en encourageant Laza Kivu et toute l'équipe.

A en croire Yollande Bazungu, elle ne faisait rien avant qu'elle soit membre de Laza Kivu qui l'a lancée dans le petit commerce avec un petit restaurant.

» On m'a donné un capital, j'ai acheté les pommes de terre, les saucisses, les chinchards que je prépare en vue de les vendre au public.

Actuellement, je suis capable de satisfaire à mes besoins grâce à Laza Kivu car je ne faisais rien et cela m'exposait à beaucoup des dangers.

Je suis heureuse à ce jour car ce petit commerce a changé complètement ma vie. J'appelle les autres filles comme moi à se lancer dans l'entrepreneuriat.

Que le bon Dieu bénisse Josué Bampe Nyarugeta qui permet l'autonomisation des filles et femmes et que le Gouvernement puisse l'accompagner dans sa vision qui cadre avec celle du chef de l'État Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. »

Selon madame Cham's Saidi, c'est depuis le mois d'avril 2024 qu'elle a intégré Laza Kivu et est fière d'en faire partie.

» On m'a donné tous les équipements nécessaires pour démarrer mon petit commerce", ce qui m'a épaté car même les parlementaires ne font pas ce genre de chose à part dans la campagne électorale. Je suis femme de ménage, mère de 6 enfants et n'avait aucune occupation auparavant. A travers Laza Kivu, je contribue aux besoins de mon foyer et j'aide mon mari, ce qui lui réjouis énormément », conclut-elle.