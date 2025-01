Afrique: Evaluation du projet GIRE - La RDC et l'Egypte font le bilan d'une décennie de coopération

Une séance de travail s'est tenue à Kinshasa, la semaine dernière, entre la Ministre d'Etat en charge de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, et une délégation égyptienne dirigée par le Ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, le Professeur Docteur Hani Sewilam. Cette rencontre avait pour but d'évaluer les avancées du Protocole d'accord signé en 2012 entre la République Démocratique du Congo et l'Egypte, portant sur la mise en oeuvre du projet de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) en RDC.

L'accord, qui comporte six composantes, a vu quatre d'entre elles être évaluées avec satisfaction au cours de cette rencontre :

1. Renforcement des capacités : Depuis 2012, 186 experts congolais ont été formés dans divers domaines tels que la qualité de l'eau, la gestion des inondations, le changement climatique, les micro-barrages, et le droit international de l'eau. Cette initiative vise à doter la RDC de compétences techniques locales capables de gérer de manière autonome et durable ses ressources en eau.

2. Forages de puits d'eau : Six puits équipés de systèmes solaires sont en cours de réalisation dans plusieurs localités périphériques de Kinshasa notamment, Kingabwa, Badara, Nsele Bambous, Menkao, Mboka Polo et Kitsini. Ces forages visent à fournir de l'eau potable à des populations souvent privées de ce bien essentiel, contribuant ainsi à l'amélioration de leur qualité de vie.

3. Micro-barrages : Des études de faisabilité ont été menées pour le site de Mbakana 1, situé sur la rivière Lufimi. Les discussions techniques et administratives sont en cours pour le lancement des travaux, qui devraient permettre une meilleure gestion des ressources en eau et l'approvisionnement en énergie renouvelable.

4. Echanges agricoles : Le site de Kinzono, au plateau de Bateke, a été sélectionné pour abriter un programme d'agriculture moderne intégrant un système d'irrigation. Toutefois, la mise en oeuvre de ce programme dépendra de la stabilité sécuritaire dans la zone.

La Ministre d'Etat, Eve Bazaïba, a rassuré son homologue égyptien des efforts continus du Gouvernement congolais pour garantir l'achèvement des actions restantes dans les meilleurs délais. Elle a souligné l'importance de ce partenariat pour le développement durable et la gestion efficiente des ressources en eau en RDC.

Le projet GIRE, financé par un don de 10,5 millions USD du Gouvernement égyptien, reflète la volonté de deux pays de renforcer leur coopération bilatérale. Ce soutien financier vise à promouvoir la gestion durable des ressources en eau au bénéfice des populations des deux nations.

Cette coopération entre la RDC et l'Egypte est un exemple de collaboration réussie entre pays africains, mettant en avant l'importance de l'unité et de la solidarité dans la gestion des défis communs. Elle ouvre également la voie à d'autres partenariats stratégiques dans divers domaines, tels que l'agriculture, l'énergie et la formation professionnelle.

Cette rencontre marque le premier pas dans la mise en oeuvre du projet GIRE, avec des résultats tangibles déjà visibles et des perspectives prometteuses pour l'avenir. La Ministre d'Etat, a réitéré l'engagement du Gouvernement congolais à poursuivre les efforts pour assurer une gestion optimale des ressources en eau, tout en renforçant la coopération avec les partenaires internationaux.