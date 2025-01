Ile Maurice: Le Dr Nishan Moheeputh conteste le rapport d'autopsie de Varsha Biefun-Doorga

Le Dr Nishan Moheeputh (photo), chirurgien esthétique, a été convoqué lundi par le Medical Council pour fournir des clarifications supplémentaires et finales dans l'enquête sur la mort de la magistrate Varsha Devi Biefun-Doorga, survenue le 23 juillet 2024. La défunte, après une intervention chirurgicale dans une clinique privée, est décédée des suites d'une septicémie causée par une perforation intestinale.

Lors de cette nouvelle convocation, le Dr Moheeputh, représenté par Me Vikash Teeluckdharry, a contesté le rapport d'autopsie, qui a conclu à une perforation intestinale à l'origine de la septicémie ayant conduit à la mort de la magistrate. Selon lui, la perforation intestinale ne pouvait pas résulter de l'utilisation de la canule (appareil électrique utilisé pour aspirer des fluides corporels). Il a souligné que plusieurs couches de tissu étaient intactes au-dessus de l'intestin, ce qui, selon lui, indique que la perforation ne venait pas de l'extérieur du corps, mais pourrait être d'origine interne.

Selon nos informations, Me Teeluckdharry a argumenté que la cause de la perforation pourrait être due à un autre facteur interne et non à l'intervention chirurgicale réalisée par le Dr Moheeputh. Le rapport d'autopsie, selon lui, comporte des éléments erronés, qui pourraient remettre en question l'attribution de la cause de la perforation. Après avoir écouté les explications du chirurgien, le Medical Council a réservé sa décision et devrait rendre un avis final ultérieurement.