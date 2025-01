Congo-Kinshasa: Percée sur Bweremana au Nord-Kivu et Minova au Sud-Kivu - Les FARDC appellent la population au calme !

Les FARDC annoncent, dans un communiqué du mardi 21 janvier, que les combats se poursuivent sur terrain et que l'ennemi continue d'enregistrer des pertes considérables. Le Général Ekenge, porte-parole de l'armée informe également que les agresseurs ont fait une percée sur Bweremana au Nord-Kivu et à Minova au Sud Kivu.

La population est appelée au calme et surtout à ne pas céder à la panique et la désinformation. Et de préciser: « Toutes les dispositions sont mises en oeuvre pour barrer la route à l'agresseur et ramener la paix dans la partie orientale de notre pays », conclu ce communiqué.

En attendant, le Lieutenant-général Pacifique Masunzu, commandant de la 3ème zone de défense des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), a entamé depuis lundi dernier une mission stratégique à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu.

Selon le major Nestor Mavudisa, porte-parole de la 3ème zone de défense, cette visite vise à évaluer les conditions opérationnelles des troupes et à élaborer de nouvelles stratégies pour contrer les avancées du M23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda selon les autorités congolaises.

«Le commandant de la 3ème zone de défense des FARDC est ici pour la première fois depuis sa nomination. Il s'agit d'une mission d'inspection et de commandement. Comme vous le savez, notre pays subit une agression de la part du Rwanda via ses supplétifs du M23. Ce déplacement vise à définir les moyens et stratégies pour défaire l'ennemi», a-t-il précisé.

Le Lieutenant-général Masunzu, lors de sa prise de fonction il y a quelques semaines, avait exhorté les officiers à la discipline, à l'union et au patriotisme. Il avait insisté sur le fait que l'amour pour la patrie et la cohésion des forces armées étaient des éléments essentiels pour vaincre les ennemis du pays.

«Si nous sommes unis et faisons preuve de patriotisme, nous viendrons à bout de l'ennemi. Nous avons l'obligation d'avoir l'amour envers notre patrie», avait-il déclaré.