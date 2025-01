Afrique: À la rencontre du sélectionneur - Emerse Fae (Côte d'Ivoire)

Sélectionneur de la Côte d'Ivoire depuis janvier 2024, Emerse Fae s'est rapidement imposé comme un leader inspirant et un tacticien redoutable.

À 41 ans, Faé incarne une nouvelle génération d'entraîneurs africains, portés par une vision moderne du football. À la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023, il a su galvaniser les Éléphants, leur offrant un troisième sacre continental historique. Ce triomphe l'a propulsé dans le cercle très fermé des entraîneurs africains ayant remporté la CAN avec leur pays, confirmant son statut de stratège.

Au-delà des titres, c'est son style de jeu séduisant et ses choix audacieux qui marquent. En collaboration avec son adjoint Guy Demel, il mise sur une équipe cohérente, adaptable, et dotée d'une philosophie offensive claire. Ses mots, souvent empreints d'émotion et de lucidité, traduisent sa détermination : « Nous avons affronté l'adversité avec courage, et c'est ainsi que nous avons triomphé. »

Emerse Faé, c'est l'histoire d'un entraîneur qui, en quelques mois, a transformé la Côte d'Ivoire en une force irrésistible sur le continent.

Nom : Emerse Faé

Lieu de naissance : Nantes (France)

Âge : 41 ans

Sélection : Côte d'Ivoire

Sa carrière d'entraîneur

Lors de la saison 2012-2013, Emerse Faé intègre le centre de formation de l'OGC Nice, en France, pour préparer ses diplômes d'entraîneur de football. Pendant trois ans, il seconde Alain Wathelet, alors responsable des U17. En 2015, il prend les commandes de cette équipe en tant qu'entraîneur principal.

En 2018, il obtient le diplôme d'État supérieur du sport, mention Football, et est promu entraîneur des U19 de Nice. En mars 2020, il décroche le brevet d'entraîneur professionnel de football.

Le 25 janvier 2024, au lendemain de ses 40 ans, il est nommé sélectionneur intérimaire de la Côte d'Ivoire. Sa nomination intervient après la démission de Jean-Louis Gasset, à la suite d'une phase de groupes décevante à la CAN. Peu après, il est confirmé dans ses fonctions et devient officiellement le sélectionneur national.

Style de jeu

Emerse Faé prône un football dynamique et offensif, mettant l'accent sur la possession du ballon et une transition rapide entre les phases défensives et offensives. Sa philosophie de jeu repose sur une organisation tactique rigoureuse, visant à exploiter les espaces laissés par l'adversaire et à maximiser l'efficacité devant le but. Lors de la CAN CAF TotalEnergies 2023, il a su remobiliser ses joueurs après une phase de groupes difficile, déclarant : « Je leur ai dit que nous étions morts après la défaite contre la Guinée équatoriale, et que nous avons ressuscité après le match contre le Maroc avec la Zambie. »

La collaboration entre Emerse Faé et son adjoint Guy Demel est un élément clé du succès des Éléphants. Les deux hommes partagent une vision commune du football et entretiennent une relation professionnelle solide. Guy Demel a exprimé sa satisfaction quant à leur partenariat : « La collaboration se passe très très bien. Nous sommes amis, nous sommes frères. »

Sous la direction de Faé, la Côte d'Ivoire a adopté un système de jeu flexible, capable de s'adapter aux différentes situations de match. Cette approche a permis à l'équipe de remporter son troisième titre continental en 2024, renforçant la réputation de Faé en tant que tacticien avisé et leader inspirant. Après ce succès, il a exprimé son désir de poursuivre son travail à la tête de la sélection : « Je veux continuer ma mission, et rien d'autre. »

Expérience à la Coupe d'Afrique des Nations

Emerse Faé a pris les commandes de la Côte d'Ivoire en pleine CAN organisée à domicile. Quelques jours après sa nomination, les Éléphants réalisent un exploit en éliminant le Sénégal, tenant du titre, aux tirs au but (1-1, 5-4 tab) en huitièmes de finale.

En quart de finale, la Côte d'Ivoire s'impose face au Mali (2-1) après prolongation, grâce à un but décisif d'Oumar Diakité dans les dernières secondes. En demi-finale, les Ivoiriens écartent la République démocratique du Congo et accèdent à la finale.

Le 11 février 2024, la Côte d'Ivoire décroche son troisième sacre continental. Les Éléphants battent le Nigeria 2-1, porté par un but en fin de match signé Sébastien Haller. Emerse Faé est sacré meilleur entraîneur de la compétition.

Le saviez-vous ?

Grâce à ce sacre à la CAN, il devient le deuxième sélectionneur ivoirien à soulever le trophée continental, succédant à Yéo Martial en 1992. Il rejoint également le cercle restreint des quatorze entraîneurs africains ayant remporté la compétition à la tête de leur sélection nationale.