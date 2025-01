Congo-Kinshasa: Rétrospective sur les descentes de l'an 2024 - Muhindo Nzangi convainc Israël Mutombo

Le célèbre Chroniqueur politique et Journaliste d'investigation Israël Mutombo dit "Sango" de Bosolo na politique, a invité le Ministre d'Etat, Ministre du Développement Rural dans le premier numéro de l'an 2025, pour faire l'état des lieux et répondre à plusieurs préoccupations des congolais qui s'intéressent aux enjeux cruciaux qui touchent la vie des populations rurales.

Partant du diagnostic déjà fait, plus de 11 mille km des routes de desserte agricole prioritaires et 38 mille autres ordinaires seront réhabilités chaque année à travers le territoire national dans la vision du Chef de l'Etat exécutée par Muhindo Nzangi Butondo, Ministre d'Etat en charge du Développement Rural. Dans cette chronique BOSOLO na politique, le Ministre "volontariste" a été clair comme l'eau de roche parlant de la beauté de ce pays qui ne peut que retrouver son vrai développement à partir des Zones rurales.

Après avoir vu et palpé les réalisations de 2024 et des grands projets montés par le premier administrateur des villages et l'homme de terrain, Son Excellence Muhindo Nzangi Butondo, Israël Mutombo a exprimé sa satisfaction par rapport au travail abattu sur terrain.

«Je suis arrivé à la fin, je suis épaté, depuis l'époque de Mobutu aucun Ministre du Développement Rural en RDC n'a fait ce que Muhindo Nzangi fait aujourd'hui. Je suis convaincu que vous êtes rare, aucun Ministre n'a fait ce que vous faites, je deviens concerné à la chose, parce que j'ai vu. Désormais, je vais chaque fois sillonner avec vous dans le milieu rural [...] », a déclaré Israël Mutombo, patron de Bosolo na politique, au cours de ce premier numéro 2025 consacré au développement rural.

Il faut souligner que la première étape de la vision du Ministre d'Etat au développement Rural consistait d'abord à faire l'état des lieux de Milieux ruraux pour donner de l'espoir à la population rurale, vivre la réalité du terrain avant de commencer le travail. Motivé à apporter des solutions idoines aux problèmes de développement rural dans le Congo profond, Muhindo Nzangi a mis en place des stratégies de planification pour répondre aux défis. C'est dans ce sens que 5 grands projets ont été initiés dans l'objectif de changer les conditions de vie dans les zones rurales et périurbains en République Démocratique du Congo.

Il s'agira :

Le Projet de promotion des voies navigables de desserte agricole

Le Ministre Muhindo Nzangi a révélé au cours d'une émission sur Radio Okapi que Kinshasa, la capitale du pays, est connectée à plus de 94 territoires par l'eau. Donc, il est urgent d'entretenir et de baliser les voies navigables de desserte agricole en vue de faciliter la circulation des produits agricoles à travers même les cours d'eau de 3ème et 4ème catégorie avec le coût le plus bas.

Projet des routes de desserte agricole

Il a indiqué que le pays compte 92.000 km de routes de desserte agricole qui nécessitent un entretien urgent. Il a rassuré l'opinion publique que 11.000 km seront réhabilités au cours de la première année de son mandat. A ce sujet, il a précisé qu'à travers l'Office des Voies de Desserte Agricole (OVDA), le ministère sera chargé de cette tâche à côté d'autres experts du ministère.

Projets d'installation des mini réseaux de distribution d'eau en milieu rural et périurbain

Le Ministre d'Etat a également fait état de ce «vaste projet d'adduction d'eau potable» dans les zones rurales et périurbaines, déjà validé par le Conseil des Ministres. Inspiré du modèle de PRISE, ce programme a pour but d'améliorer l'accès à l'eau dans les communautés rurales.

4. Projet de promotion de la culture maraîchère

5. Le projet d'organisation des agrégateurs pour les cultures vivrières.

Ces projets ont également reçu l'aval du Gouvernement dirigé par la Première Ministre Judith Suminwa. Ils ont pour objectif de lutter contre l'exode rural, réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie en milieu rural et périurbain.