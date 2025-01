Congo-Kinshasa: Santé pour tous - Le Synamed suspend la grève !

Le Syndicat national des médecins (SYNAMED) a annoncé la suspension de la grève qui a touché l'ensemble du pays. Une décision qui marque un tournant significatif dans la lutte des médecins pour de meilleures conditions de travail. Cette annonce a été faite par le Secrétaire Général du Synamed, le Professeur John Senga Lwamba, lors d'une déclaration publique la semaine dernière. Il a précisé que cette décision a été prise après une analyse approfondie de l'évolution positive de la paie complémentaire.

La grève, qui a débuté en octobre 2024, était le résultat d'un mécontentement croissant parmi les médecins face à des conditions de travail jugées inacceptables. Les membres du Synamed ont exprimé leur détresse face à des salaires impayés, des primes non versées et des conditions de vie précaires. Le Professeur Senga a souligné que ce mouvement de grève n'était pas dirigé contre les patients, mais représentait plutôt "cri de détresse des médecins, martyrisés par les mauvaises conditions de vie et de travail".

La suspension de la grève a été motivée par plusieurs facteurs positifs. Tout d'abord, le Gouvernement a commencé à honorer ses engagements en matière de paiement. Selon les déclarations du Synamed, le Gouvernement a versé trois mois d'arriérés de salaire et a aligné les primes pour 1 034 médecins, en plus de régler les frais de transport. Ces mesures ont été perçues comme des avancées significatives, incitant le syndicat à reprendre le travail.

Le Synamed a également appelé d'autres syndicats du secteur de la santé à suspendre leurs mouvements de grève afin de valoriser la profession médicale et de renforcer son rôle dans la société. Cette démarche vise à créer un climat de collaboration entre les différents acteurs du secteur de la santé, ce qui pourrait bénéficier à la fois aux professionnels et aux patients.

Malgré la suspension de la grève, le Synamed a réaffirmé son engagement à poursuivre les négociations avec le Gouvernement. Les médecins attendent encore plusieurs mesures notamment, la nomination en grade des médecins travaillant dans l'armée, la police nationale, ainsi qu'à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. De plus, le syndicat espère obtenir le paiement du dernier palier de transport et de logement, ainsi que l'examen du cahier des charges des médecins adressé à la Première Ministre.