Congo-Kinshasa: Remise d'un lot de matériels informatiques et mobiliers, Formation Professionnelle - Marc Ekila déterminé à redorer l'image de son ministère

Le Ministre de la Formation Professionnelle, Marc Ekila Likombo, a remis ce mardi 14 janvier 2025, un lot important de matériels de travail aux membres de l'administration centrale de son ministère.

Il s'agit de 45 ordinateurs portables HP et 2 Mac Desk Top avec 47 anti-virus ainsi que 47 licence office 2022 et 47 sacs à dos, 8 imprimantes petit format, 10 régulateurs de tension (stabilisateurs), 7 Disques durs externes et 3 Rétroprojecteurs, comme appui institutionnel de l'Agence Belge de Développement, ENABEL, partenaire du Ministère de la Formation Professionnelle, mais également des meubles de bureaux dont 20 chaises roulantes, 80 chaises simples, 4 armoires, 7 poubelles et 4 fontaines comme appui du cabinet du Ministre.

La Secrétaire Générale a.i à la Formation Professionnelle, Gisèle Kendelu Mwamini qui a réceptionné ce matériel aux côtés de l'Inspecteur Général Valentin Mitendo et du Directeur de SENACEEPEF, a salué ce geste qui témoigne de l'engagement du Ministre à doter l'administration de meilleures conditions de travail. Elle a, par ailleurs, souligné que c'est pour la toute première fois que l'administration de la Formation Professionnelle soit dotée en équipement de travail de cette ampleur.

De son côté, Me Marc Ekila Likombo a appelé les bénéficiaires à maximiser la qualité de service et à produire des résultats en vue de concrétiser la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi. Il a également promis de remettre un autre lot de matériels de travail, à l'administration des provinces, toujours dans l'optique de l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres de la Formation Professionnelle.

Il faut signaler que ces matériels ont été répartis entre les différents services de l'administration.