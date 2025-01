Congo-Kinshasa: Efficacité de l'Administration pour un meilleur rendement, Sénat - Sama Lukonde réitère sa détermination à mener des actions concrètes !

Jean-Michel Sama Lukonde, Président du Sénat, a présidé, ce mardi 21 janvier 2025, dans la salle des spectacles du Palais du peuple, la cérémonie d'échange des voeux entre les membres du Bureau du Sénat et les cadres, agents et le personnel politique et d'appoint des cabinets des membres du Bureau.

A cette occasion, le Secrétaire Général de la Chambre haute du Parlement, M. Jean MuKuala Bateke, a eu des mots justes pour exprimer, au nom de tout le personnel administratif, ses voeux de nouvel an au président Sama Lukonde et à tous les membres de son Bureau. Il a réitéré la détermination et l'engagement de l'Administration à accompagner le Bureau et lui permettre de mieux remplir sa mission. Il n'a pas non plus manqué de rappeler les multiples préoccupations de l'Administration du Sénat.

Pour sa part, le Président Sama Lukonde a formulé ses voeux de bonheur, de santé et de paix pour la nouvelle année 2025 aux cadres et agents de l'Administration du Sénat, au personnel politique et d'appoint des cabinets des membres du Bureau ainsi qu'à leurs familles respectives.

Tout en prenant acte des préoccupations exprimées par l'Administration du Sénat, le Président Sama Lukonde et tout son Bureau, se disent conscients du fait que l'Administration constitue le socle des activités parlementaires et que sans une Administration dynamique et permanente, l'efficacité du parlement se retrouve dangereusement compromise. Il a, par ailleurs, annoncé le début des solutions à certaines préoccupations exprimées par l'Administration du Sénat.

« C'est pourquoi, dès l'installation de notre Bureau, le 15 août 2024, j'ai organisé une série de rencontres à travers les audiences que j'ai organisées et qui ont été achevées par la cérémonie qui nous avait réunis le 11 octobre 2024. Cérémonie suivie de la visite des bureaux pour m'enquérir de vos conditions de travail.

Vous conviendrez avec moi que certaines préoccupations soulevées lors de notre rencontre du 11 octobre 2024, ont trouvé un début des solutions dans la mesure des ressources disponibles, malgré le fait que votre Bureau a pris ses fonctions à la fin d'un exercice budgétaire. Parmi celles-ci, je citerai entre autres, et ça été mentionné tout à l'heure, la mobilité des agents et cadres de l'Administration du Sénat. Et à votre demande, l'autorisation de la mise à disposition de l'Administration par la questure, pour la validation du cadre organique de l'Administration du Sénat. J'ai compris que le processus est engagé et qu'il n'a pas encore abouti », a souligné Jean-Michel Sama Lukonde.

Au vu des conditions précaires constatées lors de sa visite dans l'Administration, le président du Sénat a fait part à l'assistance, de l'inscription sur le budget d'investissement du Sénat, pour l'exercice 2025, des lignes pour l'extension des bureaux des membres de l'Administration de cette chambre parlementaire.

« Je peux, cependant, vous rassurer que le Bureau du Sénat se fera le devoir de satisfaire toutes les autres préoccupations encore en suspens et celles que vous venez de mentionner tout à l'heure et bien sûr, en tenant compte des ressources qui sont mises à la disposition de notre institution et dans le respect des textes qui nous régissent », a martelé Sama Lukonde.

Plusieurs autres solutions au bénéfice de l'Administration du Sénat sont envisagées. Il s'agit notamment, de la décision relative à la codification et aux modalités de gestion des interventions sociales qui devra être actualisée, le dossier relatif aux primes permanentes, d'encadrement des travaux parlementaires. À ce sujet, le Bureau Sama Lukonde a promis de faire le nécessaire pour son aboutissement heureux.

Il faut noter que la question des retraités du Sénat est aussi prise en compte par le Bureau Sama Lukonde.

« Ce sont nos aînés, ils ont donné leur sueur pour notre institution et nous avons le devoir de ne pas les oublier. J'ai d'ailleurs offert de recevoir très prochainement leur délégation, à leur demande », a-t-il renchéri.

Pour Sama Lukonde, il est indispensable que les responsables de l'Administration et ceux du Syndicat s'investissent davantage dans la tâche de conscientisation du personnel pour un travail efficace et bien fait au niveau de la chambre haute du Parlement. Pour immortaliser cette cérémonie, un cadeau a été offert au président du Sénat par les membres de l'Administration.