C'est ce mardi 21 janvier 2025 que le Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), le Dr Etienne Tshimanga Mutombo, a lancé, dans la salle Polyvalente portant son nom, située à l'immeuble du Cinquantenaire, à la Gombe, les activités de sensibilisation de la RDC sur la mise en oeuvre des directives de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est (EAC), pour faciliter le commerce transfrontalier des produits alimentaires préemballés et cosmétiques.

Ces assises, qui ont débuté hier avec l'enregistrement de différentes parties, connait la participation de plusieurs personnalités notamment, la Responsable Principale de la Normalisation et du Responsable de la Normalisation de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est (EAC), du Directeur chargé de la Normalisation au ministère de l'Industrie, du représentant de la Police aux Frontières, du représentant de la FEC, du président de la COPEMECO, etc.

Dans son intervention, le DG Etienne Tshimanga a encouragé cette initiative qui coïncide avec le 1er anniversaire de l'exercice du pouvoir pour un deuxième mandat de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, Chef de l'Etat.

Pour le Dr Etienne Tshimanga, cette activité vise à intégrer la RDC à travers le programme des activités de sensibilisation aux facilités qu'offre l'EAC au commerce régional. Il est convaincu des compétences de différents experts qui vont interagir pendant ces travaux prévus pour trois jours. Le DG de l'OCC est certain qu'un document digne sortira de ces assises.

Il a vivement exprimé ses attentes quant à l'issue heureuse des discussions qui, in fine, devront aider la RD. Congo à se conformer, très rapidement, à la réglementation de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est (EAC) en matière de commerce transfrontalier des produits alimentaires préemballés et cosmétiques.