Congo-Kinshasa: Assises de la logistique, Kinshasa - WILA annonce une activité pour des solutions de mobilité urbaine

Pour explorer ensemble les défis et solutions de mobilité urbaine en République Démocratique du Congo, Women In Logistics Africa (WILA) a prévu une activité le mercredi 22 janvier 2025 à partir de 08h30' à l'hôtel Rotana, dénommé "Assises de la logistique", pour créer de l'impact auprès des jeunes et des femmes. L'invitation est lancée à tous.

En effet, la croissance urbaine rapide en République Démocratique du Congo pose de sérieux défis en matière de mobilité et de logistique aux zones enclavées, ou encore d'insuffisance en infrastructures adaptées. Dans le souci de créer des liens avec des décideurs du secteur de mobilité et de la logistique, WILA cherche à savoir comment transformer ces contraintes en opportunité de développement durable.

Pour donner des éclairages à ce sujet, cette structure qui valorise le leadership des femmes pour apporter de la diversité dans les métiers de la chaine d'approvisionnement en Afrique a disposé 4 panels clés qui permettront de développer les principaux enjeux :

1. Etat des lieux de la mobilité en RDC

Sur ce point, WILA va expliquer le diagnostic des mobilités congolaises (infrastructures, urbanisme logistique, sécurité, surpopulation, congestion urbaine). Repenser l'aménagement des villes pour une mobilité fluide et inclusive.

2. Mobilité durable et innovation

A ce stade, WILA martèlera beaucoup plus sur des solutions de transport respectueuses de l'environnement et accessibles à tous. Tirer parti des technologies pour optimiser la chaine logistique et les déplacements urbains.

3. S'inspirer pour solutionner

Ici, il s'agira de développer les facteurs clés de succès, analyse des contraintes et des solutions concrètes mise en place ailleurs.

4. Financements et collaboration public, privé et société civile

Pour clore, elle va mobiliser les ressources pour des projets structurants et durables.

En définitive, ces panels donneront l'opportunité à une plateforme d'échange unique pour les professionnels du secteur, les décideurs publics et les investisseurs.