Congo-Kinshasa: Territoire de Kamende/Lomami, 2025 - Célestin Kayembe lance officiellement la saison agricole B

Dans le cadre de la lutte contre la famine en République Démocratie du Congo, en général, et dans la province de Lomami, en particulier, le Vice- Gouverneur, Célestin Kayembe Tshiaji Tshibola, a procédé, ce mardi 14 janvier 2025, dans le chef-lieu du territoire de Kabinda, au lancement officiel de la saison agricole B pour l'année 2025 dans cette partie de la République. Cette saison marque le début de l'engagement de lutte contre la malnutrition dans cette province à vocation agro-pastorale.

L'actuel exécutif provincial de la province de Lomami s'était fixé certains objectifs: suivre la vision de Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, celle notamment d'améliorer le social du peuple congolais par des actions visibles et doter enfin aux entités décentralisées une bonne image et valoriser le secteur agricole.

Pour le vice-gouverneur Célestin Kayembe Tshiaji: «Depuis l'avènement de notre gouvernement sous la houlette de son Excellence Iron-Van Kalombo Musoko, notre province a prouvé sa détermination à booster son développement sur le plan agricole et à lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté généralisée, non seulement à travers la création de l'entreprise agro-pastorale du portefeuille provincial dénommée société agro-pastorale du portefeuille provincial, mais aussi et surtout par la mise en place d'une politique tendant à soutenir des paysans producteurs».

En vue de mener une campagne agricole réussie, le Vice-gouverneur a remis officiellement les matériels oratoires tels que les râteaux ; les rouleaux corde nylon ; les salopettes ; les botes ; les masques ; les houes grands format et la semence améliorée des maïs, don du pouvoir central, qui permettront à élargir les champs et augmenter la production agricole.

De son côté, la Ministre provinciale de l'Agriculture, a invité les bénéficiaires des intrants à un usage responsable.

« Chers bénéficiaires, ces intrants que nous mettons aujourd'hui à votre disposition doivent être utilisés pour des fins utiles afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et ne doivent pas faire objet d'une vente ou d'une quelconque commercialisation », a déclaré Me. Doris Kayoka, Ministre provincial de l'agriculture et sécurité alimentaire.

Le Gouvernement Iron-Van Kalombo Musoko reste déterminé à prêcher par l'exemple pour que ' »la revanche du sol sur le sous-sol » ne soit pas un simple slogan mais une réalité.

Au coeur de cette cérémonie, plusieurs hautes personnalités dans cette entité ont salué le dévouement de l'exécutif provincial et ont invité toute la population de cette province au soutien indéfectible à cette initiative qui garantit l'intérêt général et disant qu'il est temps de doter à la province de Lomami une nouvelle image dans le domaine agricole.