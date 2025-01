Angola: La BNA réduit le taux de réserve obligatoire de la monnaie nationale à 20%

Luanda — Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque nationale d'Angola (BNA) a annoncé, ce mardi, la réduction du coefficient des réserves obligatoires, en monnaie nationale, de 21% à 20%, en vue de libérer des liquidités de l'ordre de 100 milliards de kwanzas et positionner les taux du marché monétaire interbancaire autour du taux de référence.

Le fait a été annoncé par le gouverneur de la BNA, Manuel Tiago Dias, lors de la première conférence de presse de 2025, dans le cadre de la 121e réunion du CPM, tenue les 20 et 21 de ce mois, à Luanda.

D'autre part, le gestionnaire de la Banque centrale a déclaré que le comité, l'organe chargé de formuler la politique monétaire du pays, a également décidé de maintenir le taux de la BNA à 19,5%, le taux d'intérêt de la Facilité permanente de fourniture de liquidités à 20,5% et le taux d'intérêt de la Facilité permanente d'Absorption de Liquidité à 18,5%.

Concernant le comportement des prix dans l'économie, il a rappelé que l'inflation accumulée en 2024 s'est établie à 27,5%, maintenant les prix des biens et services à un niveau élevé.

Malgré la hausse des prix, il a indiqué que l'année dernière, il y a eu un ralentissement de l'inflation mensuelle, annoncé en mai 2024, ainsi que le même taux depuis août, après les pics de 2,61 et 31,09 observés respectivement en avril et juillet.

Il a souligné l'ajustement des prix des transports publics urbains et des taxis collectifs de passagers de 233,3%, respectivement, comme l'un des facteurs à l'origine de la hausse des prix dans l'économie.

En outre, il a déclaré que l'augmentation de 48,15 % des prix du diesel et des frais mensuels dans les écoles privées ont contribué à la hausse des prix.

Billets et pièces en circulation

À ce sujet, Manuel Tiago Dias a souligné qu'actuellement, un volume de 872 milliards de kwanzas est en circulation.

Il a expliqué que l'agrégat monétaire en monnaie nationale a augmenté de 1,15% en décembre dernier, avec une variation accumulée fixée à 9,99%, conformément à la dynamique de l'inflation, son objectif à moyen et long terme.

Le stock de billets et de pièces détenus par le public a augmenté de 10,7% en décembre et de 3,04% en termes cumulés.

Il a précisé que le stock de crédit dans l'économie, en monnaie nationale, a atteint 6,06 milliards de kwanzas en décembre, soit une augmentation de 1,78% par rapport à novembre, avec une variation cumulée de 32,77% par an, correspondant à 1, milliard de kwanzas.

En ce qui concerne la valeur accumulée des crédits décaissés aux banques commerciales, en vertu de l'avis 10/2022, relatif aux crédits que les institutions financières bancaires doivent accorder au secteur réel de l'économie, il a été signalé que, depuis son entrée en vigueur, elle a atteint un montant de 1,3 billion de kwanzas en 2024, contre 1,1 billion l'année précédente.

Secteur externe

Dans le secteur extérieur, l'excédent du compte des biens s'est élevé à 1,4 milliard de dollars américains en décembre, soit une augmentation de 1,68% par rapport au mois précédent.

En termes cumulés, le solde du compte des biens a atteint 22 milliards de dollars américains en 2024, contre 21,8 milliards de dollars américains au cours de la même période de l'année dernière, soit une augmentation d'environ 1%.

Ce fait, a-t-il expliqué, est dû à la réduction des importations d'environ 6%, soit 894 millions de dollars.

Toutefois, les importations de biens alimentaires ont augmenté d'environ 5 %, soit 99,6 millions de dollars, tandis que les importations de biens de consommation essentiels ont augmenté d'environ 12 %.

À leur tour, les exportations ont diminué de 1,83%, soit environ 676 millions de dollars, passant de 36 milliards à 36,2 milliards de dollars, en raison de la baisse des prix du pétrole.

Les réserves internationales nettes, à la fin de 2024, s'élevaient à 15,6 milliards de dollars US contre 14,7 milliards de dollars US en 2023, soit une augmentation de 8 %, résultant de l'appréciation des postes de réserve, l'accent étant mis sur l'or et le rendement des investissements financiers au cours de l'année.

Les banques commerciales ont acquis un total de 10,8 milliards de dollars, contre 9,9 en 2023, dont 5,5 milliards ont été acquis sur la plateforme, 1,97 milliard auprès du Trésor national et 953 milliards par la Banque nationale, le reste étant acquis par des banques commerciales en dehors de la plateforme.

Au cours de la période analysée, le taux de change s'est également déprécié de 9,12 %, contre environ 49 % observés en 2023.

Pour 2025, on prévoit un taux d'inflation, à la fin de l'année, de 17,5%, justifié par les attentes d'une amélioration de l'offre de biens et de services et de l'adéquation des conditions monétaires.

Pour cette année, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une réduction des prix du pétrole à 69,66 dollars le baril, contre 70 dollars prévus par le budget de l'État angolais pour 2025.

Le FMI estime également la croissance du produit intérieur brut (PIB) à 3,5 % en 2025.