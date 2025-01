Angola: Décès du kuduriste Mano Chaba

Luanda — O kudurista angolano Mano Chaba morreu esta terça-feira, 21, na Ilha de Luanda, vítima de afogamento.

Selon des sources familiales, le musicien se trouvait sur la plage en train de s'amuser, même s'il ne savait pas nager, dans une atmosphère animée remplie de conversations et de musique.

"Profitez et vivez, l'amour est la chose la plus importante car il ne peut pas être payé avec de l'argent et ne peut pas être acheté", ont été les derniers mots du kuduriste, avant l'accident.

Quelques heures plus tard, la détente du jeune homme a laissé place à la tragédie.

L'équipe de secours a quand même essayé de le sauver, mais il n'y avait pas assez de temps.

Le musicien de 17 ans vivait dans le quartier Paraíso, à Cacuaco (Luanda), et s'est fait connaître grâce aux morceaux musicaux « Sonhos » et « Regra do Jogo ».