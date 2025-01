Madagascar: Pro League/PFL - Reprise du championnat de Madagascar en février 2025

Le championnat de Madagascar Pureplay Football League (PFL) reprendra le 1er février 2025 après une réunion d'urgence des membres de l'association des Clubs Football Elite de Madagascar (CFEM) et des clubs participants. La reprise du championnat fait suite au report du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), initialement prévu pour février 2025 et reprogrammé à août 2025.

Un championnat réorganisé

Lors de cette réunion, les représentants des 12 clubs de la PFL ont validé un nouveau format de compétition pour cette saison, avec plusieurs ajustements, notamment concernant le calendrier des matchs. Ces modifications ont été prises en réponse aux enjeux internationaux auxquels Madagascar doit faire face. Cependant, compte tenu du temps restant avant la date limite d'envoi à la CAF, avant fin juin, le club représentera Madagascar pour la Ligue des Champions de la CAF.

D'un côté, il y aura les fenêtres FIFA, où les BAREA de Madagascar participeront aux éliminatoires de la Coupe du Monde. En parallèle, la Coupe de Madagascar permettra de déterminer l'équipe qui représentera la Grande île en Coupe de la CAF. Ainsi, après la récente réunion du colloque sur le football organisée par la FMF en décembre 2024 au Stade Barea de Mahamasina, il a été décidé de transformer la compétition en un format de confrontations aller-retour. Cependant, en raison des contraintes de calendrier, un format plus allégé a été retenu : des rencontres en aller simple entre les 12 équipes participantes.

Le format de la compétition

La première phase du championnat se déroulera en matchs aller-simple. Les résultats de la première journée de cette phase sont d'ores et déjà pris en compte pour le classement général. À l'issue de cette phase, les 8 premières équipes se qualifieront pour les quarts de finale, qui se joueront en matchs aller-retour. Les vainqueurs des quarts s'affronteront en demi-finales, également en format aller-retour. Enfin, la grande finale se disputera en un seul match pour désigner le champion de Madagascar de la saison.

En termes de déplacement, les clubs seront répartis sur deux sites majeurs dont Mahajanga et Ambatondrazaka après un tirage au sort. À Mahajanga, les équipes affrontant Fosa Juniors et Tsaramandroso FC sont Uscafoot, Disciples FC, Ajesaia, et Cosfa. À Ambatondrazaka, ce seront Elgeco Plus, Cffa, Avenir ST Anne, Mama FC, et FC Rouge qui défieront AS Fanalamanga.