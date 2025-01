Madagascar: SMA - Formation de 120 conducteurs d'engins

La Société municipale d'assainissement a organisé une formation de 4 jours en collaboration avec le JICA et la DGSR.

Selon un représentant de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), « des efforts considérables sont nécessaires pour transformer la ville, la concrétisation de cet objectif requiert un déploiement conséquent de moyens humains et matériels, une démarche renforcée par des partenariats stratégiques. »

JICA

La SMA, en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale(JICA) et la direction générale de la sécurité routière (DGSR), a lancé une formation intensive de quatre jours consécutifs dans l'enceinte du CFFMMA à Nanisana, débutée hier. Cette formation bénéficie à 120 conducteurs d'engins de la SMA, a été mise en place pour leur apprendre à gérer efficacement les déchets. Cette formation visait à prévenir les accidents, à améliorer les pratiques de collecte et de gestion des déchets, ainsi qu'à encourager une meilleure utilisation des ressources disponibles. Le directeur général de la SMA a déclaré que « la propreté de la ville est un enjeu de santé publique, avec des agents formés et équipés, Antananarivo peut devenir un modèle en matière de gestion des déchets. »

Renforcement des compétences

A l'issue de cette formation, les agents auront non seulement acquis de nouvelles compétences mais pourront également réactualiser leurs connaissances pour répondre aux besoins croissants de la population. Les bénéficiaires de cette initiative soutenue par la CUA et le PDS, Alexandre Georget, deviennent ainsi des acteurs clés dans le processus de transformation d'Antananarivo. « Ils disposent désormais des outils nécessaires pour faire la différence et adopter un niveau de professionnalisme conforme aux standards internationaux grâce à une collaboration avec la JICA pour le renforcement des capacités des agents et la bonne gestion des déchets », a souligné un responsable. La collaboration entre la SMA, la JICA et la DGSR illustre l'importance des partenariats pour surmonter les défis environnementaux. Ces trois entités ont uni leurs efforts pour offrir des solutions durables à la ville d'Antananarivo.