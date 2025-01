Madagascar: Traitement de la peste bubonique - Succès de l'essai clinique « IMASOY »

IMASOY est devenu le premier essai randomisé contrôlé abouti sur le traitement de la peste bubonique. L'essai a été déployé dans 87 sites à Madagascar avec 450 cas recrutés.

Vers l'amélioration de la prise en charge des malades et du traitement de la peste. Pendant cinq saisons de transmission successives, entre février 2020 et mars 2024, l'essai IMASOY (Isika Mitsabo tArimo ho an'ny SOa Iombonana) a été déployé dans 87 sites à Madagascar, allant des Centres de Santé de Base (CSB 1 et CSB 2) aux Centres Hospitaliers de Référence des Districts (CHRD) dans 11 districts ayant signalé des cas de peste au cours des 10 dernières années.

Lors de la dernière saison, environ 230 médecins et infirmiers ainsi que 1 300 agents communautaires y ont participé. Grâce à leur engagement, à une organisation rigoureuse et au dévouement des équipes de recherche, IMASOY est devenu le premier essai randomisé contrôlé abouti sur le traitement de la peste bubonique, avec 450 cas recrutés dont 222 confirmés ou probables. La collecte systématique de données cliniques et biologiques a également permis d'évaluer les tests diagnostics actuellement utilisés à Madagascar.

« Cette étude a été un énorme succès, elle a demandé un engagement sur plusieurs années de la part de plusieurs acteurs, des scientifiques, mais aussi des médecins, des infirmiers et des milliers d'agents communautaires » a déclaré Piero Olliaro, Professeur en maladies infectieuses de la pauvreté à l'Université d'Oxford et directeur scientifique de l'ISARIC.

Efficacité

L'essai IMASOY a été conçu pour comparer l'efficacité et l'innocuité de deux traitements de 10 jours inclus dans les lignes-guides nationales et internationales, dont un par voie orale et l'autre comportant un traitement injectable. Mené par l'Institut Pasteur de Madagascar, le Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana, le Centre d'Infectiologie Charles Mérieux, le groupe ISARIC (International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium) de l'Université d'Oxford (promoteur) et la London School of Hygiene & Tropical Medicine, il a été financé par le FCDO (Foreign, Commonwealth and Development Office) du Royaume-Uni et Wellcome.

La peste, zoonose causée par la bactérie Yersinia pestis, est transmise à l'homme par les puces de rongeurs infectés. La peste bubonique en est la forme clinique la plus fréquente. Selon l'OMS, Madagascar est l'un des trois pays actuellement endémiques de la peste, rapportant plus de 90% des cas mondiaux. Cependant, les traitements actuels sont basés sur des preuves limitées, car aucun essai clinique sur la peste n'a jusqu'ici abouti.

« Madagascar fait partie des pays où l'on recense encore des cas de peste humaine malgré la mise en place de stratégies de lutte par le ministère de la Santé publique. Désormais, avec l'essai IMASOY, le ministère vise à améliorer sa stratégie de prise en charge des malades et du traitement de la peste », selon le Dr Lanto Ramanamahefa, Chef de la Division de lutte contre la peste du Ministère de la Santé publique.