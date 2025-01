Afrique: Notation de crédit - Accord entre la BAD et Prosper Africa pour créer une plateforme de données

Booster les investissements et favoriser les flux financiers vers les pays d'Afrique. Tels sont les objectifs de l'alliance entre la Banque africaine de développement BAD) et Prosper Africa. Ces deux entités et le Département du Trésor américain, ont signé un accord de 700 000 dollars pour créer une plateforme innovante de données de notation de crédit. Ce projet vise à transformer la perception des risques sur les marchés africains, frein souvent injustifié aux flux d'investissements internationaux. La nouvelle plateforme en ligne offrira des données fiables et des analyses actualisées pour corriger les biais historiques dans l'évaluation des économies africaines. En améliorant l'accès aux données, elle réduira le coût des financements pour les pays africains et renforcera leur capacité à négocier avec les agences de notation.

Investissements durables

Beth Dunford, vice-présidente de la BAD, souligne que cette initiative s'inscrit dans une volonté de fournir un bien public essentiel pour des politiques basées sur des données probantes. Accessible à de multiples acteurs - États, investisseurs, chercheurs - la plateforme promet de catalyser les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, objectifs clés de Prosper Africa. En accueillant ce projet, la BAD réaffirme son rôle central dans la gouvernance économique africaine, aligné sur sa stratégie décennale (2024-2033). Ce partenariat symbolise une coopération renforcée entre l'Afrique et les États-Unis, ouvrant la voie à des investissements durables et équitables.