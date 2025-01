Madagascar: Gouvernement - Vers l'entrée de représentants d'autres forces vives au prochain remaniement

Fin du premier semestre dans un mois pour les ministres et secrétaires d'Etat qui seront notés en fonction de leurs résultats.

22 août 2024. 22 janvier 2025

L'actuel gouvernement Ntsay a 5 mois aujourd'hui. Il reste encore ou il ne reste plus que 4 semaines avant la fin du premier semestre et des premières évaluations . « Nous devons rompre avec les mauvaises habitudes, la culture du non-résultat et du faire semblant, des faux résultats et des résultats de façade destinés à falsifier l'évaluation ou les rapports vers les échelons supérieurs, généralement par peur de perdre la face sinon de devoir abandonner sa place ». C'est ce qu'avait martelé le président Andry Rajoelina dans sa première lettre aux ministres le 21 août 2019.

Résultats rapides

5 ans après, presque jour pour jour, il devait, à l'occasion de la nomination des membres actuels du gouvernement le 22 août 2024, adresser une seconde lettre aux ministres et secrétaires d'Etat qui ont déclaré solennellement servir le pays et la population avec dévouement, déférence, honnêteté et intégrité. « Dans l'intérêt supérieur de la Nation et du peuple malgache, nous ne ménagerons pas nos efforts pour le bien-être de la population et pour apporter des résultats rapides et concrets au niveau de nos départements respectifs ». Et d'ajouter même que « si nous ne réalisons pas le travail et les défis qui nous sont confiés, nous démissionnons immédiatement ».

Plus d'excuses

Au bout de 5 mois, personne parmi les 27 ministres et 2 secrétaires d'Etat n'a rendu son tablier, quoique les résultats soient plus ou moins mitigés. Du moins pour certains d'entre eux. Selon le chef de l'Etat, « il n'y a plus d'excuses pour justifier les retards ou les échecs dans la réalisation des missions confiées aux responsables à tous les niveaux. La population attend de nous des solutions concrètes pour alléger ses difficultés. Il vous incombe de superviser personnellement la réalisation des projets prioritaires inscrits dans la Politique Générale de l'Etat. Cela exige une implication directe dans la planification, la budgétisation et le suivi de la mise en oeuvre de ces projets ».

Contrôle continu

Dans un mois exactement, les ministres seront notés sur ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. L'évaluation se fait effectivement tous les 6 mois même si « chaque ministre doit disposer d'un tableau de bord pour le suivi de ses projets, accessible à tout moment par la Présidence et la Primature ». Une sorte de contrôle continu pour chaque ministre qui ne pourra pas se réfugier derrière la moyenne de la classe gouvernementale pour cacher ses mauvaises notes.

Communauté royale

Le côté relationnel entre membres du gouvernement entrera également en ligne de compte car il y va du « succès de l'action collective ». Tout particulièrement au niveau des ministres en charge de la défense, de la sécurité, de la stabilité et de la paix sur toute l'étendue du territoire. « Les ministres doivent être réactifs face aux défis, mais aussi proactifs pour anticiper et résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent des obstacles ». Dans le cas contraire, ils seront remerciés lors du prochain remaniement pour lequel le président de la République compte d'ailleurs nommer des ministres et/ou secrétaires d'Etat issus d'autres forces vives comme la communauté royale, sans que la République devienne pour autant une monarchie constitutionnelle.