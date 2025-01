Madagascar: Salon du loisir - Deuxième édition en février

Face au succès de la première édition, le Salon du loisir revient dans la capitale pour la deuxième fois dans moins de trois semaines.

Le premier Salon du loisir a eu lieu les 2 et 3 novembre derniers au CCI Ivato. La deuxième édition se tiendra au même lieu les 8 et 9 février prochains avec des innovations et des améliorations, suite aux suggestions et recommandations des parents qui ont été présents lors du premier salon.

Activités gratuites

Toutes les animations et les jeux à l'intérieur du CCI seront gratuits et accessibles à tous, à partir d'un tarif unique de 15 000 ariary à l'entrée.

Ce billet unique donnera accès à une nouvelle maison hantée, l'une des attractions les plus adulées du salon. Mais différents univers de divertissement seront également proposés aux petits et aux grands et même aux seniors. Parmi eux, des jeux vidéos, des jeux de société, des jeux d'arcade mais également du bricolage DIY et des ateliers de bracelets ou de crochets, entre autres. «Il y aura également de la danse et de nombreuses nouveautés », explique Émilie Bouleau, fondatrice de Magic Land, la société promotrice du salon.

Parmi elles, le concours du plus grand mangeur de piment, entre autres. Un espace petits animaux sera également mis en place avec des lapins, des cochons d'Inde et des poussins, qui seront attribués par tirage au sort à ceux qui le souhaitent. Plusieurs stands proposeront des jeux avec des cadeaux à gagner à la clé.

Week-end familial inoubliable.

L'objectif de ce salon est de faire passer des moments inoubliables à chaque membre de la famille. D'ailleurs, il n'y aura pas que des stands de jeux, puisqu'un espace dédié aux parents sera également mis en place avec thé et café offerts toute la journée.

En marge de cela, des animations qui seront payantes, cette fois-ci, seront également mises en place à l'extérieur du CCI et proposeront d'autres activités telles que le karting ou les voitures télécommandées professionnelles.

Soutien aux prestataires malgaches

Mais l'événement a également une dimension solidaire envers les prestataires du domaine du divertissement de Madagascar. « Souvent placés dans l'ombre, ces artisans de la magie des événements importants et marquants de chaque étape de la vie méritent également d'être mis en lumière », précise Émilie Bouleau.

Ils garantissent la réussite des fêtes d'anniversaire, du baptême, du mariage, des team buildings, des week-end en famille ou entre amis...Ce salon sera l'occasion de les rencontrer et de voir de près leur savoir-faire.

Ce parc de loisirs pour toute la famille ouvrira ses portes à 9 heures chaque journée, pour fermer à 18 heures. Les billets seront en vente le jour J, sur place.