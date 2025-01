Madagascar: Coopération - 1 milliard d'euros de projets de développement financés par l'Europe

L'Europe confirme son engagement à Madagascar comme partenaire de premier ordre et de référence dans le développement au travers des décennies.

La coopération entre les deux parties se renforce avec la signature de la déclaration de lancement de la Stratégie conjointe européenne à Madagascar (SCE).

Domaines prioritaires

Les ambassadeurs d'Allemagne, de France et de l'Union européenne à Madagascar ont fait le déplacement à Toliara pour la cérémonie de lancement qui a vu, côté malgache, la présence de la ministre de l'Économie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures Olivier Jean Baptiste. Une stratégie d'une importance particulière, quand on sait que le montant total actuel de tous les projets, en cours ou nouveaux de l'Union européenne à Madagascar se chiffre à 1 milliard d'euros, soit 5 000 milliards d'ariary.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme indicatif national qui s'étalera jusqu'en 2027. Et axé sur plusieurs domaines prioritaires comme la gouvernance, le développement humain, les infrastructures, les services publics comme l'énergie, l'eau et assainissement, le commerce, l'environnement, le développement rural..... La Stratégie conjointe européenne à Madagascar s'inscrit dans la stratégie globale « Global Gateway » de l'Union européenne, mise en oeuvre à travers l'approche « Équipe Europe », qui consiste à unir les forces des acteurs européens afin que leur action extérieure conjointe devienne plus que la somme de ses composantes.

Acteurs principaux

En travaillant ensemble et en mettant en commun leurs ressources et expertise, ils atteindront une plus grande efficacité et un plus grand impact. À Madagascar, les acteurs principaux de l'Équipe Europe sont l'Allemagne, la France et l'UE, à travers leurs ambassades, agences de développement et agences humanitaires - l'Agence française de développement (AFD) et sa filiale pour le secteur privé Proparco, l'Agence de développement allemande (GIZ), le service d'aide humanitaire de l'UE (DG ECHO) - ainsi que leurs institutions financières de développement : la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque de développement allemande (KfW).

La vision de la Stratégie conjointe européenne à Madagascar est d'épauler au mieux le pays dans son engagement en vue de combattre la pauvreté, favoriser un développement économique durable, lutter contre les inégalités, protéger et promouvoir la démocratie et les droits humains et défendre l'environnement. Elle se matérialise par trois Initiatives Équipe Europe (IEE) qui s'alignent sur les trois piliers de la politique générale de l'État : le capital humain, l'industrialisation et la transformation économique ainsi que la bonne gouvernance.