Madagascar: PFL - Formule à poule unique en aller simple

La Pure Play Football League version 2024-2025 reprendra le 1er février. Douze clubs participeront à la phase éliminatoire qui se jouera en formule aller simple.

Reprise de la compétition. Les dirigeants de l'instance organisatrice de la Pure Play Football League, le Club Football Élite de Madagascar (CFEM), et ceux des clubs engagés, se sont réunis après l'annonce du report du Championnat d'Afrique des Nations (Chan) pour trancher la formule et la reprise du championnat. La phase finale du Chan, prévue initialement du 1er au 28 février, est reportée au mois d'août. La phase éliminatoire reprendra le 1er février.

Après le désistement de quatre clubs au mois de décembre, il ne reste plus que douze équipes en course pour le titre de champion de Madagascar Division 1 Élite pour la saison 2024-2025. La ligue d'Analamanga est représentée par quatre clubs, à savoir Elgeco Plus, CFFA, FC Rouge et Cosfa. Boeny est représenté par deux équipes, en l'occurrence Fosa Juniors FC et Tsaramandroso FC. Par ailleurs, cinq ligues comptent chacune un représentant, dont Disciples FC pour Vakinankaratra, AS Fanalamanga pour Alaotra-Mangoro, Ajesaia pour Bongolava et Mama FC pour Ihorombe. Les quatre clubs forfaits depuis le coup d'envoi de la phase éliminatoire en décembre sont Zanakala FC de Matsiatra Ambony, 3FB d'Atsimo Andrefana, ASA du Diana et FC Théo du Sava.

Contraintes

Le projet d'adopter une poule unique où tous les clubs engagés se rencontreraient en aller et retour, proposé durant les deux journées de réflexion organisées par la Fédération Malgache de Football au mois de décembre au stade Barea, ne sera finalement pas réalisable pour de nombreuses raisons. Il a été décidé que la phase éliminatoire se jouera en formule unique en aller simple. Deux sites abriteront cette phase, à savoir Mahajanga et Ambatondrazaka. Après tirage au sort, les deux clubs hôtes recevront quatre autres clubs à domicile, en l'occurrence Uscafoot, Disciples FC, Ajesaia et Cosfa. À Ambatondrazaka se disputera la phase éliminatoire du groupe de l'AS Fanalamanga avec Elgeco Plus, CFFA, Avenir Sainte-Anne, Mama FC et FC Rouge.

La décision d'opter pour une phase de poules en aller simple s'explique par le court temps restant avant la date butoir d'envoi, en fin juin, des noms des deux clubs représentants malgaches à la Ligue des Champions Africaines et à la Coupe de la CAF. Les huit clubs mieux classés à l'issue de la phase de poules se qualifieront en quarts de finale, qui se joueront en aller et retour, comme les demi-finales.