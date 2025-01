Madagascar: Huit joueurs représentent le Cosfa

Après les deux journées de détection des joueurs de rugby à VII, qui se sont déroulées samedi et dimanche au stade Makis Andohatapenaka, Malagasy Rugby a sorti hier la liste des vingt-six joueurs retenus pour le regroupement en vue de la préparation à la World Challenger Series ou WCS de Cape Town, en Afrique du Sud, les 1er et 2 mars et les 8 et 9 mars.

Le staff technique de Malagasy Rugby a respecté la logique suivant les performances réalisées par les neuf clubs participants au tournoi de détection le week-end dernier. Le Cosfa, qui est sorti vainqueur du tournoi, est le plus représenté avec ses huit joueurs. La combinaison 3FAI/CRAI, finaliste, est représentée par cinq joueurs, et le club de TFA, troisième, possède six joueurs en présélection. Le club de FT Manjakaray est représenté par trois joueurs, tandis que la STM possède deux joueurs contre un chacun pour CEA et SCB.

Par rapport à la liste des joueurs qui ont gagné le ticket pour aller à la WCS de Cape Town, un seul joueur n'y figure pas car il est retenu par son travail (en stage de formation au sein de la police nationale).

Liste des présélectionnés

Miaritanjona Mickael Rajeriarison (Cosfa), Tahiana Ilda Ratsimandresy (Cosfa), Hery Zinot (Cosfa), Yvon Nomenjanahary (Cosfa), Lantosoa Randriambololona (Cosfa), Mickael Hajaniaina Rabetsaraharinosy (Cosfa), Alfa Heriniaina (Cosfa), Lucas Salotra Rakotomalala (3FAI), Mamy Harilala Ranaivoarison (CRAI), Tolojanahary Nambinintsoa Rakotovao (3FAI), Michael Rakotomalala (SCB), Jeremy Halimanana (3FAI), Fitiavana Tobihasina Tolojanahary (CRAI), Rado Randrianalisoa (TFA), Cedrick Parson Rakotondrabe (TFA), Jean Marc Raoelinirina (TFA), Andy Alex Fabrice Ranaivoson (TFA), Jean Mamitiana Andrianalijaona (TFA), Ismael Famelana Randrianorosoa (TFA), Jean Yves Randriamalala (FTM), Heritiana Romeo Rakotoramena (FTM), Roger Michel Rakotosalama (FTM), Tinarivo Randrianomenjanahary (CEA), Rado Nirina Ralainandrasana (STM), Christian Caled Hermane Rakotomahefa (STM), Samboniaina Jean Rakotonirina (Cosfa 2).