Madagascar: Commune urbaine d'Antananarivo - Le PDS Alexandre Georget défend son bilan

Le Président de la délégation spéciale d'Antananarivo va passer la main à la mairesse nouvellement élue d'ici peu. Avant son départ, il fait une rétrospective de son passage à la tête de la capitale.

Un succès. C'est ainsi que le cabinet de Alexandre Georget, Président de la délégation spéciale (PDS), de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), résume son passage à la mairie de la capitale. Un bilan que l'intéressé a défendu durant un événement, lundi, et que son cabinet a accompagné d'un communiqué de presse.

«Mon mandat en tant que PDS prend fin avec la proclamation des résultats des élections municipales. En attendant la passation avec la nouvelle mairesse, j'assure les affaires courantes», déclare Alexandre Georget. Avant de passer la main à la nouvelle édile de la capitale, le PDS qui est entré en scène le 20 novembre a, toutefois, voulu défendre son bilan, autant de vive voix, que par écrit dans le communiqué partagé par son équipe.

«Alexandre Georget a pris officiellement ses fonctions dans un contexte particulier, marqué par l'entrée effective dans la saison des pluies avec ses lots de défis à surmonter (...), en second lieu, l'instauration d'un climat social paisible et sécurisé pour la tenue des élections communales et municipales dans le calme, et en dernier lieu, la problématique de la gestion de la ville durant la période des fêtes de fin d'année», rappelle la missive du cabinet du PDS.

Défis

La réfection des routes qui est inscrite en gras et en première ligne du bilan présenté par le PDS sortant. «Ces travaux ont été réalisés avec les fonds propres de la municipalité et exécutés en interne à la CUA à travers la Direction en charge des travaux publics avec l'appui indéfectible de l'organisme rattaché, la Société municipale d'entretien des véhicules (SMEV)», souligne le communiqué de presse. En ajoutant que le ministère des Affaires étrangères a fait un apport de 100 tonnes de bitumes.

La gestion des ordures est aussi mise en avant. «Plus de 95% des bacs à ordures sont vidés à temps grâce à l'augmentation des fréquences de collecte des ordures ménagères», affirme la missive présentant le bilan du PDS. Le communiqué ajoute qu'une nouvelle organisation a aussi été faite afin d'assurer l'assainissement de la capitale durant les fêtes de fin d'année.

Les travaux de curage des canaux afin d'assurer une fluidité de l'écoulement des eaux de pluie et des eaux usées sont également soulignés. Seulement, bien que le bouleversement du climat ait réduit les temps de pluie durant le mois de novembre et décembre, la montée des eaux à la moindre averse et les difficultés d'écoulement, à cause des problèmes d'évacuation, ont causé du souci au PDS et à son équipe.

La persistance des eaux dans les rues et les couloirs du quartier de Besarety reste un problème irrésolu. Pareillement, comme d'autres avant eux, le PDS Georget et son équipe ont été débordés par l'envahissement des rues par les marchands et particulièrement durant les fêtes de fin d'année. Avec, en conséquence, des embouteillages monstres dans les rues de la capitale. Des points qui donnent une idée des défis qui attendent la mairesse nouvellement élue.