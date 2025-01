Madagascar: Grand tournoi de pétanque - La finale gâchée par la pluie et l'insuffisance d'éclairage

Pas de vainqueur. La finale du Grand tournoi de pétanque non constituée a été gâchée par l'insuffisance de l'éclairage et la pluie. L'événement a été organisé par l'espace Roy et le club Pétanque Club Imerintsiatosika sous l'égide de la Fédération Sport Boules Malgache et de la Ligue d'Itasy.

Il a fallu procéder au tirage au sort pour déterminer le classement final des quatre demi-finalistes et départager les prix. Chanceuse, la triplette du club PAC composée de Fakr, Balotti et Mamy Ronadinho a été tirée championne et a ravi la prime de 7 millions d'ariary. L'équipe dauphine, celle du C2BA formée par le président de la fédération Adrien Andrianirina en compagnie de Bondy et Tselonina, a remporté la prime de 1 million d'ariary.

Le champion du monde de tir de précision, Daniel « Zigle » Rakotondrainibe, a été éliminé en seizièmes de finale. Trente-quatre équipes ont disputé le tournoi doublette dames. La paire Mihaja et Hasina du club SBA s'est offert le trophée et la prime de 400 000 ariary en battant en finale par 13 à 10 Hasina du SBA et Tense de Besady Plus. Chez les vétérans, Guy et Richard du CBT ont défait en finale par 13 à 9 le duo du PCI, Nesta et Rosy. Vingt-et-une équipes ont été en lice. Le trophée du concours de tir de précision est revenu à Tendry du club ABMI. Zigle n'a cette fois pu faire mieux qu'atteindre les quarts de finale.