Madagascar: Miss Madagascar - Christelle Rakotoniaina transforme la beauté en travail social

À 41 ans, Christelle Rakotoniaina est bien plus qu'une entrepreneure accomplie. Créatrice du concours Miss Madagascar, elle a su allier sa passion pour la beauté à un profond engagement social.

À 41 ans, Christelle Rakotoniaina incarne une figure inspirante d'entrepreneure et de militante sociale et culturelle. Créatrice et présidente du concours Miss Madagascar, elle porte haut l'héritage familial d'engagement et de générosité. Avec un parcours diversifié, allant de l'import-export à l'animation radio-TV, Christelle Rakotoniaina a su combiner sa passion pour la beauté à un engagement social profond pour fonder ce concours en 2011, dans le but de prolonger l'oeuvre philanthropique de ses parents. "Je suis née dans une famille altruiste, qui m'a enseigné dès mon plus jeune âge l'importance de l'éducation et de l'engagement social", confie-t-elle.

Inspirée par sa soeur, déjà couronnée Miss, Christelle Rakotoniaina a trouvé dans ce concours l'opportunité de transmettre des valeurs essentielles aux jeunes filles malgaches, en particulier la vision de la responsabilité envers la société et le pays. Le concours, créé dans la foulée de son engagement familial, s'inscrit dans le cadre de Miss Monde, suivant ses valeurs et son calendrier. Miss Madagascar ne se limite pas à une simple compétition de beauté : il met également en avant des actions concrètes dans le domaine social, un aspect qui a toujours été au coeur de la mission de Christelle. "Nous avons neuf éditions à ce jour, après une interruption en 2013 et 2014, mais chaque couronnement de Miss Madagascar est bien plus qu'une victoire personnelle. C'est un tremplin pour celles qui souhaitent s'impliquer dans le développement social et humain de notre pays", explique-t-elle.

Diversification des compétences

Pour Christelle Rakotoniaina, l'expérience vécue est un critère essentiel pour accéder à la présidence du comité. "On ne peut pas diriger Miss Madagascar si l'on n'a pas soi-même été immergée dans l'exigence du concours, surtout lors des challenges internationaux comme le World Designer de Miss Monde", souligne-t-elle. Une expérience qu'elle met au service des jeunes filles malgaches, en leur offrant non seulement une plateforme de visibilité, mais aussi un réel accompagnement pour réussir à l'international.

Entrepreneure dans le domaine de l'import-export et diplômée en russe et communication de l'université d'Antananarivo, Christelle Rakotoniaina n'a cessé de diversifier ses compétences tout en restant fidèle à ses valeurs. Son ambition est de renforcer le partenariat avec Miss Monde afin d'offrir aux représentantes malgaches un avenir prometteur et digne des plus grandes scènes internationales. À travers Miss Madagascar, elle se bat pour que chaque jeune fille malgache ait l'opportunité de rêver grand, de s'engager pour sa communauté et d'incarner les valeurs d'une société qui évolue.