Angola: La ferme Vila Nova commence à récolter 200 tonnes de maïs

Uíge (Angola) — La ferme Vila Nova, située dans la municipalité qui est le siège de la province d'Uíge, prévoit de récolter, d'ici février de cette année, plus de 200 tonnes de maïs, sur une superficie de 65 hectares de terres.

Au cours de la campagne agricole précédente, les 68 agriculteurs de cette entreprise agricole ont récolté 100 tonnes de cette céréale.

Dans des déclarations à l'ANGOP, la responsable de la ferme Vila Nova, Almeida Lutucuta, a expliqué que l'augmentation de la production au cours de la campagne agricole en cours était due à l'acquisition d'un tracteur et à l'augmentation de la main-d'oeuvre.

À l'heure actuelle, les agriculteurs, qui ont commencé la récolte du maïs ces derniers jours, ont déjà plus de 20 tonnes et devraient atteindre plus de 200 tonnes de ce produit d'ici février de cette année.

Almeida Lutucuta a également expliqué que l'intention est de produire davantage, « car plus la production est importante, plus les prix d'acquisition pour la population sont bas ». Et c'est « notre souhait », a-t-il expliqué.

Il a mentionné que la ferme a produit, au cours de la campagne agricole 2023/24, plus de 700 tonnes de divers produits, mettant l'accent sur le chou, les tomates, les aubergines, les oignons et la pastèque.

Pour cette année, il a indiqué que l'objectif est de doubler la production et, à partir de février, il commencera à planter diverses cultures trouvées dans les champs de la ferme.

Comme tout n'est pas rose, l'accès à la ferme de Vila Nova présente d'énormes difficultés, surtout en cette saison des pluies.

En conséquence, Almeida Lutucuta, qui n'a pas précisé les quantités de produits gaspillés, a seulement affirmé qu'il y avait des pertes considérables de pastèques, de patates douces et d'autres produits qui n'étaient pas vendus, en raison du mauvais état de la route.

Avec les précipitations inhabituelles de ce mois de janvier, l'accès à la ferme de Vila Nova n'a pas été épargné.

Pour cette raison, l'agriculteur est déjà préoccupé par l'acheminement du produit vers les marchés.

« Avec le tracteur dont nous disposons, nous transportons des gravats pour combler certains trous, mais c'est un effort qui ne réussit pas à résoudre l'état de dégradation « accentué » de la route.

La ferme Vila Nova recherche un financement pour la transformation du maïs

Pour atténuer l'effort humain, la ferme a acquis une petite batteuse, utilisée pour décortiquer le maïs. Capable de battre une tonne de cette céréale en cinq minutes, la machine fonctionne au diesel et dispose d'un moteur adapté.

« Le progrès ne s'est pas arrêté là, car si nous avions un moulin, après avoir été décortiqué, le maïs serait transformé en semoule de maïs jaune et blanche », a-t-il expliqué.

Ainsi, a-t-il poursuivi, nous ne vendrions pas à Luanda du maïs qui, après avoir été transformé dans la capitale du pays, revient ici comme produit fini et vendu localement à un prix différent, en raison des coûts de transformation et de transport.

Pour concrétiser cette intention, Almeida Lutucuta a dit qu'un financement estimé entre 250 et 300 millions de kwanzas est nécessaire pour l'acquisition d'un moulin et d'autres matériaux utilisés dans la production de semoule de maïs.

Outre la production, il a expliqué que les fonds serviront également à acheter des moyens de transport, indispensables pour transporter le produit vers les marchés, ainsi qu'à augmenter les emplois.

Créée en 2018, l'entreprise a démarré avec trois travailleurs et compte aujourd'hui plus de 60 travailleurs, qui cultivent une superficie de 98 hectares, totalisant 240 hectares disponibles.