Madagascar: Électricité - Le délestage revient dans plusieurs quartiers

La Jirama procède au délestage tournant. La centrale hydroélectrique d'Andekaleka souffre, à nouveau, de la baisse du niveau de l'eau.

Une semaine après l'annonce en grande pompe de la Jirama de la fin du délestage tournant dans le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), le problème refait surface. Plusieurs quartiers à Antananarivo sont touchés par des coupures de courant, depuis dimanche. La situation est redevenue comme au temps où le délestage avait été intense. « L'électricité est coupée plusieurs fois, hier et ce jour. Chaque coupure dure jusqu'à trois heures. Nous avons remarqué, également, le retour de la coupure, pendant la nuit », témoigne Harivola Andrianarisoa, un client de la Jirama dans la ville d'Antananarivo.

La Jirama a affirmé le retour du délestage, hier, avec une durée de 3 heures par coupure. « Après quelques jours de pluie, nous avons pu réduire le délestage à Antananarivo et ses environs et la pluie s'est à nouveau arrêtée, comme nous pouvons le constater. Une fois de plus, le niveau des barrages hydroélectriques diminue et la production d'électricité à distribuer sur le RIA est insuffisante », justifie cette société de production et de distribution d'eau et d'électricité, sur sa page officielle.

Très bas

Claudine Soatombo, maire d'Andekaleka, affirme cette baisse du niveau de la rivière Vohitra qui alimente la centrale hydroélectrique d'Andekaleka. « Elle a diminué, mais pas au point d'être très bas, comme lors des mois précédents », note-t-elle.

Le délestage survenu en janvier, suite au faible niveau des barrages hydroélectriques, est rare. Habituellement, au mois de janvier, les barrages sont suffisamment alimentés en eau pour faire tourner les groupes. Ce qui n'est pas le cas, cette année. « Nous n'avons pas connu une situation pareille », déplore une source. Avec le niveau de l'eau actuel, seuls deux groupes tournent pendant la journée, et trois groupes, pendant les heures de pointe, dans la centrale hydroélectrique d'Andekaleka, selon une source.

Alors que la semaine dernière, cette centrale a déjà pu tourner avec quatre groupes, suite aux pluies abondantes apportées par le cyclone Dikeledi. La situation inquiète. « Seul un cyclone apporte des précipitations, en ce moment. (...) S'il n'y a pas de pluie suffisante, cette année, la situation pourrait se détériorer dans les prochains mois », alerte un technicien. Si tel était le cas, le délestage pourrait persister, tout au long de l'année, à Antananarivo.

L'État a annoncé plusieurs solutions face au délestage, comme la construction d'une centrale hydroélectrique à Ranomafana, sur le fleuve d'Ikopa, dont la mise en service est prévue pour la fin de l'année 2027. Mais avec les longues périodes sèches, comme celles qu'on a connues, au début de la saison pluvieuse 2024-2025, et la diminution de la disponibilité en eau, qui sont toutes des conséquences du changement climatique, avec quoi ferait-on tourner ces centrales hydroélectriques ?