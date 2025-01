Ethiopie: Le symposium sur le commerce et l'investissement entre le pays et le Japon s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba

Addis Abeba — Le symposium sur le commerce et l'investissement entre l'Éthiopie et le Japon s'est ouvert aujourd'hui à Addis-Abeba avec la participation de diverses parties prenantes.

A l'occasion, le ministre d'état des affaires étrangères, Misganu Arga, a exprimé que les relations bilatérales entre l'Ethiopie et le Japon sont fortes et historiques. Le ministre d'état a souligné la nécessité de renforcer davantage les relations commerciales et d'affaires en tirant parti des opportunités mutuelles et en augmentant la participation des parties prenantes.

Misganu a également appelé les entreprises commerciales et technologiques japonaises à participer à divers secteurs, car les réformes macroéconomiques en Ethiopie créent des conditions favorables pour les investisseurs japonais mentionnant que les opportunités d'investissement sont larges et que les incitations du gouvernement sont plus favorables.

Le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a noté dans son discours liminaire que le gouvernement éthiopien travaille en étroite collaboration avec les investisseurs japonais pour investir en Ethiopie dans le climat propice créé par les réformes macroéconomiques locales.

L'ambassadeur du Japon en Ethiopie, Shibata Hironori, a pour sa part dévoilé que l'Ethiopie est une destination d'investissement favorable pour les investisseurs japonais et que de nombreuses autres entreprises du secteur privé sont intéressées par des opportunités commerciales et d'investissement dans le pays.

Co-organisé par les Ministères des affaires étrangères et du Commerce et de l'Intégration Régionale, le Symposium a réuni plus de 50 représentants d'entreprises japonaises et vise notamment à promouvoir les différentes opportunités d'investissement en Ethiopie.