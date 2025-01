Sénégal: Des acteurs formés à l'utilisation du guide pratique de mobilisation et d'organisation communautaire

Ziguinchor — Un atelier de formation des formateurs intervenants communautaires sur l'utilisation du guide pratique de mobilisation et d'organisation communautaire s'est ouvert, mercredi, à Ziguinchor (sud) , à l'initiative de la direction de l'action médico-sociale et en partenariat avec le projet COVID 19, a constaté l'APS.

« Cette session de formation organisée à l'intention des acteurs de l'action sociale des régions de Sédhiou, Ziguinchor et Kolda, s'inscrit dans une dynamique de former des intervenants (...) », a expliqué le chef de la division de la prophylaxie sociale et de l'accompagnement psychosocial, à la direction de l'action sociale, Amar Niang.

Selon lui, ces intervenant, à leur tour, »vont former les communautés à la base, c'est-à-dire les acteurs communautaires de soin, les acteurs communautaires de prévention et de promotion de la santé, pour ensemble identifier les problèmes rencontrés dans leur localité et trouver des solutions durables ».

Cet atelier de formation de quatre jours a été présidé par l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura. Il s'est ouvert en présence d'assistants sociaux, de sociologues, de psychologues, d'acteurs communautaires de soins et communautaires de prévention et de promotion de la santé.

Amar Niang a expliqué que la mise en oeuvre du guide pratique de mobilisation et d'organisation communautaire permet d'assurer une bonne prise en charge des problématiques sociales pour améliorer les conditions de vie et d'existence des communautés.

« Cette session de formation est également en phase avec les agendas internationaux, notamment la Charte d'Otowa de 1986 et la Charte de Genève de décembre 2021, qui reconnaissent l'importance et l'implication des communautés dans l'identification des problèmes et des solutions qu'il faut tirer au développement durable », a-t-il ajouté.

L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor, Alsény Bangoura, a expliqué que cet exercice consiste à renforcer les capacités des intervenants sociaux sur l'utilisation du guide pour sa démultiplication au niveau des leaders communautaires de leur localité respective .

Il a indiqué que la pandémie de COVID-19 est un bel exemple qui atteste de l'importance de cette approche dans la gestion des catastrophes.

M. Bangoura a rappelé que, durant la période de COVID 19, « la direction l'action médico -sociale avait élaboré une guide d'organisation et de mobilisation communautaire ». Ce guide « reste un instrument pertinent pour les intervenants sociaux, notamment les travailleurs sociaux, les assistants sociaux, les sociologues, les psychologues, les acteurs communautaires de soin ainsi que les acteurs communautaires de prévention et de promotion de la santé », a-t-il indiqué.

« Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, avait pris plusieurs initiatives allant dans le sens d'encourager l'adhésion des populations dans une approche multisectorielle », a-t-il rappelé.

Le directeur de l'action sociale de Ziguinchor, Seydou Nourou Thiam, a relevé que cette session de formation à l'intention des formateurs intervenants sociaux des services déconcentrés de l'action sociale « permet de faire face à une éventuelle pandémie ».