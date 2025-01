Nigeria: Economie en développement - Le pays rejoint les BRICS

Le Nigeria a intégré comme pays partenaire des BRICS ( Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Égypte, Éthiopie, Émirats arabes unis, Iran), le bloc des économies en développement, a annoncé le Brésil, président en exercice du bloc.

Le statut créé lors du sommet des BRICS de 2024 à Kazan, en Russie, permet au Nigeria de rejoindre des nations comme la Biélorussie, la Bolivie et la Malaisie. Le groupe BRICS se positionne comme un acteur majeur des économies émergentes. Il vise à promouvoir la coopération économique et politique entre ses membres pour renforcer leur influence sur la scène mondiale. En ce qui concerne le Nigeria, cette intégration va renforcer sa coopération économique et stratégique avec les membres de cette organisation.

Cette adhésion, selon la diplomatie brésilienne, reflète la volonté du groupe d'accroître la diversité économique et d'inclure davantage de puissances régionales. Avec cette expansion, le bloc pourra intensifier la coopération Sud-Sud et contribuer à une gouvernance mondiale plus équitable et équilibrée, tout en offrant des opportunités économiques à ses membres et partenaires, espèrent les BRICS.

L'objectif étant de faire un contrepoids au G7, regroupant les principales nations industrialisées. L'année dernière, le bloc a été rejoint par l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite a aussi été invitée à se joindre. La Turquie, l'Azerbaïdjan et la Malaisie ont déjà fait une demande officielle pour devenir membres, et quelques autres États ont exprimé leur intérêt.

Avec ses 220 millions d'habitants, sixième plus grande population du monde et l'une des principales économies d'Afrique, le Nigeria devient le neuvième pays partenaire du groupe BRICS, rejoignant la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, la Thaïlande, l'Ouganda et l'Ouzbékistan, et « partage des intérêts convergents avec d'autres membres des BRICS », a déclaré le gouvernement brésilien dans un communiqué.

En 2024, le président américain élu, Donald Trump, a menacé d'imposer des droits de douane de 100% aux pays du BRICS s'ils agissaient de manière à affaiblir le dollar américain. Les dirigeants du bloc ont en retour exprimé leur engagement à introduire un système de paiement international alternatif qui ne dépendrait pas du dollar.