Gabon: Ogooué-Ivindo - 20 leaders communautaires de la Zadié initiés à la gestion de projets

L'Association des Communicateurs Ogivins pour la Santé et l'Action Humanitaire ACOSAH initie les communautés de la Zadié à la "création et gestion de projets" dans le cadre des activités du "Réseau des défenseurs environnementaux luttant contre la criminalité environnementale transnationale dans les forêts du Bassin du Congo".

Trois jours durant, les leaders communautaires des regroupements des villages Ekata, Etséla-Endouga, Imbong et Zoula (5 par village) étaient réunis à Mékambo, capitale départementale de Zadié pour une initiation à l'élaboration et à la gestion de projets.

L'assistance composée de 40% de femmes et 60% d'hommes s'est exercée sur des cas pratiques, à identifier les problèmes, à les catégoriser par priorité et à collecter les informations nécessaires pour initier, elles-mêmes, des projets qui peuvent concourir à renforcer la résilience communautaire et à améliorer le quotidien des hommes et femmes du village, sans toujours avoir à attendre des réponses des pouvoirs publics et ou des acteurs politiques.

Le formateur qui est un expert en la matière s'est employé à adapter les enseignements en fonction des capacités de son auditoire. Ousmane Bello Ngombe, consultant permanent de l'association des communicateurs Ogivins pour la santé et l'action humanitaire (ACOSAH), qui a salué le niveau d'engagement, la mobilisation et la réceptivité des apprenants a axé les enseignements sur 25% d'aspects théoriques et 75% de pratique sur une méthodologie fondée sur l'approche par compétences de base.

« Il est question pour nous de susciter la prise de conscience de ces communautés, dire qu'elles ont des capacités, elles ont des connaissances. Nous, notre rôle s'était de les orienter et voir dans quelle mesure elles peuvent organiser ces compétences et faire en sorte qu'elles soient des forces », dira-t-il.

Pour les leaders communautaires, il ne fait l'ombre d'aucun doute, cette formation est un plus. « Nous avons été informés sur ce qu'il y a lieu de faire lors qu'on a un projet. Et nous avons à Ekata, un projet sur la production du miel...Et nous avons été tellement enseignés, ça fait du bien », soutiendra Max Edouard Boulabande, leader communautaire et chef du Canton Loue.

Cette formation qui s'inscrit dans le registre d'une série d'activités au bénéfice des leaders communautaires des villages impactés par le projet "Réseau des défenseurs environnementaux luttant contre la criminalité environnementale transnationale dans les forêts du Bassin du Congo" vise à outiller les compatriotes du monde rurale d'un ensemble de compétences pouvant impacter leurs savoir-faire, d'une part et les amener et à mieux conjuguer leurs efforts pour mieux faire face aux défis qui se dressent à elles dans chaque domaine de la vie sociale de la communauté, d'autre part.

Le renforcement de la résilience des peuples autochtones et des communautés locales, et la création des activités génératrices de revenus est l'une des trois composantes de ce projet qui va durer 2 ans et qui s'exécute au Gabon, au Cameroun et en RDC.

Il est soutenu par le Fonds Equipe France et Globale Initiative Againts Tansnational Organized Crime.