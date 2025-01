Congo-Kinshasa: Le respect de la procédure d'ajustement du SMIG au centre d'une réunion entre la Première ministre et les parties impliquées

Le respect de la procédure avant l'actualisation du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) était au centre de la rencontre mardi 21 janvier entre la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et les parties prenantes, notamment quelques membres du Gouvernement dont les ministres de l'Economie et de l'Emploi, l'intersyndicale nationale et la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

Cette rencontre a été l'occasion de clarifier les malentendus entourant l'actualisation du SMIG, en mettant en lumière l'importance du respect des procédures légales, indique une dépêche de la Primature.

Le Gouvernement Suminwa s'engage à revaloriser le SMIG, actuellement fixé à 7.075 francs congolais, qui devrait passer à 14 500 francs congolais.

« Nous avons convenu que le taux de 14.500 francs congolais est accepté par toutes les parties. Néanmoins, nous allons discuter des autres questions au Conseil national du travail qui sera convoqué la semaine prochaine. La Première ministre nous a amenés facilement vers une solution », a déclaré le ministre de l'Emploi et Travail, Éphraïm Akwakwa.

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Economie nationale, Daniel Mukoko Samba, a souligné la nécessité de respecter la procédure : « Le respect de la procédure garantit la qualité de la mesure et du texte qui la porte. Ce qu'il faut éviter, c'est que demain, la mesure soit attaquée en justice ».

Le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, avait signé en décembre 2024 un arrêté portant ajustement du SMIG, mais celui-ci avait été jugé non conforme aux procédures établies. En début janvier 2025, la Première ministre a demandé au ministre de rapporter cet arrêté et de suivre la voie légale, impliquant notamment le Conseil national du travail (CNT) pour son avis consultatif légal.