Cameroun: Election présidentielle de 2025 - Joseph Tegue, confiant d'être le 3e chef d'Etat du pays

Quartier Ekoudoum à Yaoundé. Ministère apostolique et prophétique (Boanergès) ce 21 janvier 2025. Au cours d'une conférence de presse, le prophète Melchisedek Joseph Tegue déclare sa candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun.

« Jésus m'a demandé de m'y présenter». Il se fera sous la bannière du Mouvement rénovateur du peuple africain (Morpa) fondé en 1991.

Après 34 ans de création, le président de ce mouvement politique croit dur comme fer qu'il sera le 3e président de la République du Cameroun.

Sans trembler face aux caméras et affrontant le regard des journalistes, le candidat déclaré annonce que « c'est moi qui doit remplacer le patriarche Paul Biya. Je ne suis pas entré en politique pour faire l'alleluia. Je ne suis pas candidat comme les autres ; je suis prophète ».

Entre autres points du programme politique, Melchisedek Joseph Tegue préconise réduire à 30 le nombre de ministères, supprimer le Sénat, instituer un fédéralisme à 12 Etats, libérer tous les prisonniers politiques, construire de grandes raffineries pour baisser le prix des produits pétroliers, convaincre les pays de la sous-région à quitter le franc Cfa, créer de vraies universités, nationaliser Eneo et Camwater.

Sa volonté de se porter candidat est motivée par trois grandes raisons : la première raison s'appuie sur la situation de crise pluridimensionnelle dans laquelle se trouve plongée notre pays le Cameroun, où depuis 43 ans, la souffrance, la douleur et la misère du peuple s'est accrue ; à cause de la mauvaise gouvernance manifeste et les brimades multiples et à répétitions du régime du renouveau.

La deuxième raison étant que le Cameroun a besoin d'un leader visionnaire, qui aime le Cameroun et le peuple. Le Cameroun a besoin d'un serviteur du peuple, qui a un profond sens du sacrifice, de l'intérêt général et qui a la crainte de Dieu.

La troisième raison, c'est qu'il faut faire un retour à la culture profonde repensée et rénovée, le retour à l'Égypte antique peut donner un contenu à notre identité de Camerounais et d'Africain. « La vérité est que l'Égypte pharaonique a largement contribué au progrès humain en définissant un idéal éthique noble et indépassable appelé la Maat ».

Le Morpa ambitionne de faire du Cameroun un État hautement civilisé démocratique. Également, le parti veut rénover, renouveler la classe politique. Ce renouvellement de la classe politique ne consiste pas à remplacer des vieux par des jeunes, mais à renverser l'échelle des valeurs, afin de remplacer ; l'immoralité par la mortalité, la malhonnête par l'intégrité, la traîtrise par le patriotisme, le tribalisme par le vivre ensemble, la gabegie par la probité, la pauvreté par l'abondance et l'autosuffisance, le clientélisme et le nivellement par le bas, par la justice et le mérite.

L'homme de Dieu a martelé que la candidature fait suite à une prophétie réalisée nationaliste Ruben Um Nvobe en 1957 lors de son entretien avec le Pasteur Mongo. Le nationaliste avait déjà vu les deux présidents du Cameroun. Il déclare qu'il répond à la description faite par Um Nyobe.