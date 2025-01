Congo-Kinshasa: Dialogue pour développer les industries culturelles et créatives au pays - Yolande Elebe à l'écoute des artistes et opérateurs culturels

Avant le ministère de la culture, arts et patrimoine était considéré comme un lieu sans vie. Car, il ne reflétait nullement l'image de la RD-Congo, une grande nation au coeur de l'Afrique où la richesse et la diversité culturelle riment avec les potentialités artistiques de son peuple.

Depuis l'entrée de Yolande Elebe Ma Ndembo au gouvernement, les lignes commencent à bouger au ministère de la Culture de la République démocratique du Congo. Et cela en faveur des artistes et professionnels de la culture qui croient en elle pour le rayonnement de la culture et le développement des industries culturelles et créatives en RDC.

Ce ministère qui, jadis avait plus une connotation politique, devient aujourd'hui un espace de concertation et d'échanges où se dessinent les grandes lignes de l'avenir culturel congolais. Les créateurs se sentent désormais chez eux.

À travers des audiences constructives, la Ministre Yolande Elebe accueille des acteurs clés du secteur culturel, dans l'optique de renforcer le dialogue entre le gouvernement, les acteurs et partenaires engagés dans la promotion et le développement des industries culturelles et créatives.

Dans son cabinet, la journée du lundi est accordée aux artistes, opérateurs culturels, les officiels ainsi qu'aux partenaires privés et étatiques évoluant dans le secteur qui sont écoutés religieusement. Des projets et préoccupations sont notés, débattus, orientés, accompagnés et pris en compte par le ministère conformément à la vision gouvernementale en matière de la culture et des arts en RDC. Cette politique instaurée par Yolande Elebe et son équipe a permis au ministère de la culture de renaître de ses cendres.

Une véritable interface entre les artistes et opérateurs culturels

Il sied de noter qu'une série d'audiences a été accordée à diverses personnes le lundi dernier au cabinet ministériel dans la commune de Gombe à Kinshasa.

Des sources officielles renseignent que la Ministre Yolande Elebe appelée affectueusement "Mama Yoyo", par les artistes, a échangé avec la présidente de la Fondation Angèle Moussassa sur les préparatifs du Festival culturel de la femme prévu au mois de mars à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. «Cet évènement met un accent particulier sur l'autonomisation des femmes et la promotion de la culture congolaise. Il rassemblera des femmes issues de toutes les couches sociales », a-t-on appris.

Bien avant, la patronne de la culture en RDC a accordé un entretien au député national Dhédé Mupasa au cours duquel ils ont discuté sur la loi la politique culturelle en préparation. Ensemble, les deux personnalités soulevés quelques amendements à apporter, notamment en ce qui concerne les droits d'auteur.

Ensuite, Yolande Elebe s'est entretenue avec Louisiane et Lilas Pézo, deux entrepreneurs du secteur de la mode au pays au sujet d'un quelconque soutien de l'Etat dans l'organisation de la foire internationale de l'industrie textile prévue en juin prochain.

La série d'audience a été bouclée par un échange entre la Ministre de la culture et une délégation conduite par Catherine Mobutu. Elles ont parlé d'un projet de réhabilitation de la mémoire d'Ota Benga, un ancien esclave déporté du Kongo. Cette initiative illustre l'engagement du ministère à renforcer les liens historiques et culturels avec des Afro-descendants issu du bassin du Kongo.