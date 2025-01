Sénégal: Incidences de l'alimentation sur la sante - Alerte à la malbouffe

Comment choisir son alimentation, quelles conséquences peuvent découler d'une malbouffe ? L'Académie Nationale des Sciences de la Technologie du Sénégal (Ansts), le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (Cres) et le Laboratoire de Chimie Analytique et Bromatologie de la Faculté de Médecine et Pharmacie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar se sont intéressés aux habitudes alimentaires des Sénégalais pour donner des réponses à ces préoccupations qui engendrent beaucoup de pathologies surtout celles non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle, l"accident cardiovasculaire entre autres.

Personne ne peut se passer de se nourrir. Nous consommons des produits alimentaires plusieurs fois par jour. Selon le professeur Mamadou Guelaye Sall, membre de l'Académie Nationale des Sciences et de la Technologie du Sénégal, Si parmi les consommateurs certains sont sobres, raisonnables, d'autres sont addicts, c'est-à-dire qu'ils développent des comportements excessifs, anormaux par rapport à ce qu'ils consomment au point de devenir dépressifs, s'ils estiment qu'ils n'en ont pas assez.

Selon professeur Sall, tous les aliments peuvent être addictogènes. Cette rencontre a mis l'accent sur la consommation de chocolat et des chips qui en réalité sont bien trop riches en sucre, en matière grasse et renferment des substances cannabinoïdes, c'est-à-dire qui ont le même effet que le cannabis et donc rendent dépendants certaines personnes. Outre la dépression, d'autres conséquences d'une dépendance alimentaire peuvent être des maladies cardiovasculaires. « Les autres conséquences des addictions alimentaires portent d'abord sur les déviations du goût puis la possible survenue de l'obésité, en particulier chez les enfants. Le professeur Sall n'a pas exclu les maladies cardiovasculaires en raison de l'excès de sel et de gras qu'il y a dans certains de ces aliments, en particulier ceux qui sont ultra transformés, mais également le retentissement psychologique découlant d'une perte de l'estime de soi, le manque de confiance et même la dépression » a-t-il fait savoir.

Toutefois pour s'en départir, Pr Sall a préconisé de commencer d'abord par dire : « que quand ça survient, c'est extrêmement difficile à manager, cela nécessite une approche pluridisciplinaire avec des actions sur l'individu, sur la famille, sur la société, en particulier sur les industries agroalimentaires pour le respect des normes de fabrication des aliments. Mais tout le focus doit être mis sur la prévention dès l'âge pédiatrique en utilisant ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité des mille premiers jours afin d'assurer aux enfants une bonne diversification alimentaire, un bon apprentissage des goûts et permettre ainsi leur plein épanouissement ».

La santé par les aliments.

Dr Bintou Cheikh Seck, diététicienne nutritionniste, a noté dans le pays, la progression galopante de ce qu'on appelle les maladies chroniques, les maladies non transmissibles, comme le diabète, les maladies du coeur, les maladies cardiovasculaires, les cancers. « En moins d'une génération, d'après les projections de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), ce sont ces maladies-là qui seront les principales causes de décès au Sénégal.

Et qu'un facteur de risque majeur de ces maladies, c'est une mauvaise alimentation ou une alimentation malsaine, qui est une alimentation trop riche en sucre ajouté, trop riche en gras, en sel, en aliments industriels et qui est pauvre à l'inverse, en fruits, en légumes en aliments frais » a-elle ajouté. Et de poursuivre : « le message aujourd'hui que je voulais porter, c'est qu'on peut pourtant manger très sainement, d'après les préceptes scientifiques, avoir une alimentation saine, une alimentation équilibrée, en mangeant parfaitement local ». Pour Docteur Bintou Cheikh Seck, on a toutes les familles d'aliments dont le corps à besoin à notre disposition.

Seulement, elle estime qu'il faut que les Sénégalais soient mieux sensibilisés, pour savoir les associer, comment les manger, comment les préparer, sans ajouter des excès d'huile, comment limiter le sel ajouté, quelle quantité à en manger, à quelle fréquence. « Il faut une véritable politique d'information et d'éducation des populations aujourd'hui, pour que nous mangeons mieux. Nos enfants déjà doivent grandir avec ces bonnes habitudes alimentaires, afin de faire reculer la progression des cas de maladies non transmissibles, qui vont être les causes majeures de mort dans les 25 prochaines années » a-t-elle renchéri.

233,6 milliards de dépenses par an pour les maladies non transmissibles (Mtn)

Au Sénégal, à l'image des pays en développement, la situation nutritionnelle est globalement caractérisée selon le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (Cres), par la persistance du triple fardeau de la malnutrition : la dénutrition, le surpoids et l'obésité et les carences en micronutriments. Le Directeur exécutif du Cres, Professeur Abdoulaye Diagne a soutenu : « la mauvaise alimentation demeure le principal facteur de risque de maladie, de décès et d'incapacité, dans le monde entier ». Pour les chercheurs du Cres, une alimentation peut être considérée comme mauvaise, lorsque prédominent dans sa composition, des aliments et boissons à forte teneur en gras saturés, en acides gras transformés, en sucres libres et en sel, alors qu'elle est pauvre en fruits et légumes.

Cette alimentation provoque l'hypertension, l'obésité et le surpoids qui jouent un rôle majeur dans l'expansion des Mnt. « La hausse de la prévalence de l'obésité, la consommation accrue d'aliments de mauvaise qualité et la dénutrition, qui est toujours omniprésente dans des pays comme le Sénégal, contribuent fortement à l'expansion des Mnt. Du fait de ces maladies, des millions de personnes mourront prématurément ou verront leur qualité de vie compromise. Aujourd'hui, la plupart des pays dans le monde, doivent porter le fardeau des maladies non transmissibles » fait savoir Pr Diagne.

Au Sénégal, selon les Enquêtes Démographiques et de Santé de 2023, 18% des enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance. La malnutrition aiguë, conséquence d'une alimentation insuffisante et de maladies récentes touche 10% des enfants dont 1% sous forme sévère. L'insuffisance pondérale affecte 16 % des enfants de moins de 5 ans, dont 3% sous forme sévère. « L'exploitation des résultats des comptes de la santé 2017-2021 du Sénégal montre que les dépenses en Mnt, toutes sources confondues, représentent en moyenne 233,6 milliards par an, soit 37,64% des dépenses courantes sur la période 2017-2021.

Ces problèmes sont exacerbés entre autres par la pauvreté, le manque d'éducation nutritionnelle et des environnements alimentaires peu favorables, les pratiques inappropriées d'alimentation, » a renseigné Dr Amadou Doucouré directeur de la Santé de la mère et de l'enfant. Et d'ajouter : « nous devons réfléchir sur ce que nous mangeons, faire évoluer nos habitudes de consommation, marquées encore par des pratiques culinaires inappropriées, une consommation élevée de sucre, sel et matières grasses, l'utilisation généralisée des bouillons et une consommation de fruits et légumes faible ».

L'Ucad sur les apports alimentaires en sel des Sénégalais

Le laboratoire de Chimie Analytique et Bromatologie de la Faculté de médecine et pharmacie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a estimé que le Sénégalais surconsomme du sel, avec des apports soldés supérieurs à la valeur guide recommandée par l'Oms.

Selon une étude réalisée à Dakar et Thiès, les scénarii de consommation révèlent que ces populations consomment entre 8,81 et 32,34g de sel/jour, soit 176,2 à 646,8 % de la valeur guide de 5g de sel par jour recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L'objectif de cette étude selon le professeur Serigne Omar Sarr, était d'estimer les apports alimentaires en sel des populations sénégalaises sur la base de scénarii de consommation. « Les données analytiques relatives à la teneur en sel de plats à base de mil et de riz, les plus couramment consommés, sont corrélées avec celles relatives aux habitudes de consommation alimentaires disponibles » a-t-il fait comprendre.

A Dakar, l'étude rapporte que 98% des ménages consomment du riz au déjeuner et 46% le consomment aussi au diner, surtout dans les départements de Pikine et Guédiawaye. Parmi ces 46%, 23% prélèvent sur le repas de midi pour le diner. A Thiès, 86% des ménages consomment du riz au déjeuner et 11% le consomment aussi au diner. Il est considéré que ces 11% prélèvent sur le repas de midi. Dans ces scénarios, 23% des Dakarois et 11% des Thiessois consomment entre le déjeuner et le diner au moins une quantité minimale de sel comprise entre 2-fois (déjeuner et diner) la quantité de sel du plat qui en contient le moins c'est-à-dire le riz au poisson rouge et 2-fois la quantité retrouvée dans le plat qui en contient le plus de riz au poisson blanc. « Les habitudes de consommation des populations au Sénégal ont permis d'estimer une consommation journalière en sel variant de 8,18g à 32,34g pour ces populations. Il s'agit des valeurs minimale et maximale des scénarii dans ces deux villes. Ces valeurs sont environ 3 à 6,5 fois supérieures à la valeur recommandée par l'OMS ».

Rappelons que la quantité moyenne de sel ajoutée, consommée par jour par un Sénégalais dans les ménages est estimée à 5g. Selon leurs habitudes alimentaires, le Dakarois comme le Thiessois consomme, en moyenne, au moins 16,92g de sel par jour avec un minimum de 8,81g/j et un maximum de 32,34g/j. A cela il faut ajouter la quantité de sel apportée par le petit déjeuner dans certains cas et les autres types de collation consommés dans la journée. « Paradoxalement, environ 87,9% des Sénégalais pensent ne consommer juste que là, la quantité de sel appropriée. Il s'avère donc nécessaire de mettre en place des actions d'information et de sensibilisation, sur le niveau de consommation de sel »