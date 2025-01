Sénégal: Entre foi chrétienne et engagement citoyen - Théodore Ndiaye, une vie qui inspire

Théodore Ndiaye a été honoré samedi dernier au Théâtre National Daniel Sorano, lors de la 20ème édition de l'Oscar du Chant Choral. Né le 21 juin 1936 sur l'île aux coquillages de Fadiouth, Théodore Ndiaye est bien plus qu'un intellectuel.

Selon abbé Roger Gomis qui a tenu à lui rendre un hommage, il est un homme dont la vie incarne l'harmonie entre la foi chrétienne et l'engagement citoyen. Un modèle de dévouement et de générosité.

L'histoire de Théodore Ndiaye commence selon Abbé Roger Gomis de l'archidiocèse de Dakar, à Fadiouth, puis au Petit Séminaire de Ngazobil. Très vite, son insatiable soif de connaissances le mène bien au-delà des frontières de son île natale. Abbé Roger souligne que de Dakar à Paris, il se forge une expertise : philosophe de formation. Boursier de l'UNESCO, il devient spécialiste des civilisations musulmanes et des langues orientales (langues O).

Diplômé Supérieur des Bibliothèques, Théodore Ndiaye porte en lui une vision de la culture et de l'éducation qui transcende les disciplines. Dans les couloirs de la haute administration sénégalaise, il a laissé une empreinte indélébile. Cet ancien professeur de philosophie au Lycée Faidherbe de Saint-Louis a gravi les échelons avec un dévouement sans faille. Conseiller technique au Ministère de l'Éducation Nationale, Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports, Conseiller Extraordinaire au Conseil d'État, il a prouvé que l'engagement chrétien et le service public peuvent aller de pair, avec excellence.

Mais Théodore Ndiaye n'a pas seulement brillé dans l'enseignement et dans l'administration sénégalaise. Il s'est imposé également un pilier de la vie culturelle sénégalaise. Directeur Général de la Fondation Léopold Sédar Senghor, Commissaire général du Mémorial Gorée-Almadies, il a contribué à façonner l'identité culturelle du Sénégal. Son travail dans l'enseignement supérieur est tout aussi remarquable. Directeur des Études à l'EBAD et Directeur de la Formation Permanente au ministère de l'Enseignement Supérieur, il a formé des générations de professionnels de l'information et de la documentation.

Une autre facette de sa personnalité nous fait découvrit qu'il est aussi un bâtisseur de ponts. Fondateur et président d'honneur de l'association « Présence Chrétienne », Chevalier de l'Ordre de Malte, ancien Président de CARITAS Sénégal, il a démontré comment un laïc peut mettre sa foi au service du bien commun. Son engagement au sein des Équipes Notre-Dame Sénégal et comme Secrétaire général de l'Association Culturelle des Catholiques de Dakar témoigne d'une foi vivante, agissante, tournée vers les autres.

Et son influence ne s'arrête pas aux frontières du Sénégal. Représentant son pays au Conseil Exécutif de l'UNESCO et l'Église du Sénégal au Conseil Pontifical pour les Laïcs au Vatican, il symbolise cette idée que l'enracinement local et l'ouverture au monde peuvent se nourrir mutuellement. Par ailleurs, homme de culture aux multiples facettes, Théodore Ndiaye a présidé des jurys artistiques, contribué à la Charte Culturelle du Sénégal, et co-fondé l'association « Bibliothèque, Lecture, Développement » (BLD), oeuvrant sans relâche pour la promotion de la lecture et l'accès au savoir.

En 1994, il organise le Colloque National des Bibliothèques Scolaires du Sénégal, montrant à quel point l'éducation lui tient à coeur. Auteur prolifique, ses trois ouvrages pour enfants, publiés aux Nouvelles Éditions Africaines et primés par l'UNICEF, ont enrichi la littérature destinée à la jeunesse. Son étude sur les « Sagesses Populaires à travers les Proverbes Sérères » révèle son désir de transmettre aux jeunes générations les trésors du patrimoine culturel sénégalais. Ses écrits, en français et en sérère, touchent à des domaines variés : culture, éducation, religion, démocratie. Passionné de lecture, de musique, défenseur de l'éducation aux valeurs et à la paix, Théodore Ndiaye s'engage aussi dans la lutte contre la pauvreté, conscient que le développement culturel et le progrès social vont de pair.

« L'hommage qui lui a été rend, samedi, au théâtre national Daniel Sorano, est une reconnaissance bien méritée pour cet homme qui incarne l'idéal du laïc engagé dans l'Église et la société, profondément enraciné dans sa foi, mais résolument tourné vers le service des autres » a déclaré Abbé Roger Gomis dans cet hommage. Et d'ajouter : « son parcours nous rappelle que l'engagement chrétien n'est pas un repli sur soi, mais une invitation à servir la société ».

Pour la jeunesse d'aujourd'hui, Abbé Roger Gomis estime que Théodore Ndiaye trace un chemin lumineux dont celui d'une foi vivante qui s'exprime dans l'action, l'engagement social, culturel et politique. « Il montre que la grandeur d'une vie se mesure à sa capacité à servir les autres, à bâtir des ponts, et à transmettre l'essentiel ».