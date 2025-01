Port Soudan — Le dirigeant du Mouvement pour la Justice et l'Egalité et porte-parole officiel de l'Alliance du bloc démocratique, Dr Mohamed Zakaria a confirmé que les rênes de l'initiative militaire et du commandement sur les différents fronts de bataille sont désormais entre les mains des forces armées et des forces d'appui.

M. Zakaria a souligné dans une déclaration à (SUNA) que les victoires remportées à Assuki, Dindir, Singa et les villes et villages d'al-Gezira, ainsi que les progrès et les victoires écrasantes dans les axes de Bahri, Omdurman, Al-Fasher et le désert du Nord-Darfour confirment que la stratégie suivie par les dirigeants des forces armées est efficace, soulignant qu'ils ont adopté une politique à long terme, qui leur a permis de briser le pouvoir dur de la milice-FSR.

M. Zakaria a déclaré que les forces armées, les forces conjointes et les forces d'appui se battent avec honneur et dignité dans la guerre menée par la milice terroriste FSR contre le pays, indiquant qu'elles ont fait preuve d'un engagement strict dans la guerre aux règles d'engagement et d'engagement au droit international humanitaire.