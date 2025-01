Ethiopie: L'IGAD a souligné l'importance de l'exactitude des informations climatiques dans la prise de décision

Addis Abeba — Le secrétaire exécutif adjoint de l'IGAD, Mohamed Abdi Ware, a dit lors de la publication officielle des prévisions climatiques saisonnières de l'ICPAC pour la période mars-mai 2025, que des informations climatiques précises sont extrêmement importantes dans la prise de décision.

Le Centre de prévision et d'applications climatiques (ICPAC) de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a officiellement publié mardi les prévisions climatiques saisonnières pour la période mars-mai 2025, prévoyant des précipitations inférieures à la normale dans une grande partie de la Corne de l'Afrique.

Les prévisions ont été dévoilées lors du 69e Forum sur les perspectives climatiques de la Corne de l'Afrique (GHACOF69), qui s'est tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie, soulignant le besoin urgent d'une action anticipative et d'une planification de la part des décideurs politiques et des communautés locales.

Toutefois, les dernières prévisions indiquent une forte probabilité de précipitations inférieures à la moyenne en Somalie, dans l'est et le nord du Kenya, dans le sud et le nord-est de l'Éthiopie, à Djibouti, sur la côte de l'Érythrée, dans l'ouest du Soudan du Sud, dans le sud et l'ouest de l'Ouganda, au Rwanda, au Burundi et dans le nord-ouest de la Tanzanie. Des conditions plus humides que la normale sont attendues dans certaines parties de la Tanzanie, de l'est de l'Ouganda et de l'ouest de l'Éthiopie.

Le secrétaire exécutif adjoint de l'IGAD, Mohamed Abdi Ware, a souligné l'importance d'informations climatiques précises dans la prise de décision.

« Il est essentiel de fournir des informations opportunes et exploitables aux décideurs politiques, leur permettant de prendre des décisions anticipées qui auront un impact significatif sur la vie des populations face à l'incertitude climatique », a-t-il noté.

Dr Abdi Fidar, responsable de l'ICPAC, a souligné la nécessité d'une communication efficace, en particulier avec les agriculteurs et les communautés pastorales.

« Ces informations doivent être largement diffusées, en particulier auprès des agriculteurs de subsistance et des éleveurs, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sur leurs moyens de subsistance. »

Fetene Teshome, directeur général de l'Institut météorologique éthiopien (EMI), a souligné le rôle du GHACOF dans la réunion des climatologues et des communautés d'utilisateurs pour évaluer les tendances passées et les prévisions futures.

« Le GHACOF 69 offre une plateforme aux experts du climat et aux parties prenantes des secteurs clés pour collaborer sur la gestion des risques climatiques », a-t-il indiqué.

Les perspectives saisonnières suggèrent également que les températures seront probablement plus chaudes que la normale dans une grande partie de la région, avec les probabilités les plus élevées au Soudan, en Éthiopie, en Érythrée, à Djibouti et dans le nord de la Somalie. Ces températures élevées, combinées à des précipitations inférieures à la normale, devraient avoir des impacts significatifs sur l'agriculture, les ressources en eau et la santé publique.

Les parties prenantes sont invitées à prendre des mesures proactives pour atténuer les impacts potentiels des conditions de sécheresse prévues, en particulier pour les populations vulnérables telles que les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.

Dr Fidar a réitéré l'importance de la coopération régionale, affirmant que des plateformes comme le GHACOF sont essentielles pour construire une compréhension commune des risques climatiques et favoriser l'action collective.

En conclusion, Mohamed Abdi Ware a souligné la nécessité d'approches holistiques pour relever les défis interconnectés du changement climatique et des conflits. « La collaboration est essentielle pour assurer un avenir résilient et durable pour tous », a-t-il souligné.

Le forum GHACOF69, qui s'est tenu du 20 au 21 janvier 2025, a réuni les services météorologiques et hydrologiques nationaux, les partenaires de développement et les parties prenantes pour discuter des stratégies visant à renforcer la résilience climatique dans la région.