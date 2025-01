Dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet (BEST), une mission régionale d'appui à la mise en oeuvre de la Composante « Accès » se tient à Dakar du 21 au 24 Janvier 2025 L'objectif de cette mission est d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Composante « Accès » à l'électricité du projet en concertation avec les Unités de Mise en OEuvre du Projet (UMOP) de la Mauritanie, du Niger, et du Sénégal.

Approuvé en juin 2021, le Projet régional d'accès à l'électricité et technologie de stockage d'énergie (Best) est un programme Sous Régional qui couvre trois pays notamment la Mauritanie, le Niger et le Sénégal A travers ce programme, 2000 localités doivent être électrifiées dont 1000 localités se trouvant au Sénégal. Sur une enveloppe totale de 465 millions de dollars, 129 millions de dollars sont réservés au Sénégal.

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, une mission régionale d'appui à la mise en oeuvre de la Composante « Accès » à l'électricité s'est tenue à Dakar hier, mardi 21 janvier et ce, jusqu'au a24 Janvier 2025. Après évaluation, les parties prenantes veulent une accélération de la mise en oeuvre de projet. « Les contrats ont été signés, il faudrait donc passer à la mise en oeuvre accélérée de ce programme.

Le projet Best a été approuvé en juin 2021. On est satisfait du fait que les contrats ont été signés, que les entreprises ont été mobilisées et que dans quelques jours, il y aura un lancement officiel dans la ville de Sédhiou . Pour nous c'est déjà une avancée. Mais ce qu'on voudrait surtout, c'est une accélération de cette mise en oeuvre du projet pour que d'ici 2027, on finit avec cette première phase .Le Best est la deuxième phase d'une série de projets. Donc si ce projet avance rapidement, on pourra amener encore d'autres financements pour compléter le reste des localités », indique Kwawu Mensan Gaba, directeur sectoriel énergie Afrique de l'Ouest de la Banque Mondiale.

Allant dans le mémé sens, le directeur général de Senelec Pape Toby Gaye relève que le principal défi c'est de réaliser le projet dans les délais au vu des enjeux de l'électrification rurale et aussi des attentes des populations.« Les zones qui ont été choisies sont principalement moins servies en matière d'électricité. Ce projet concerne 6 lorégions notamment kaolack, Tambacoynda, Sédhiou, Ziguinchor , Kolda et Kédougou.70% des localités concernées sont concentrées dans la zone Sud », soutient-il.