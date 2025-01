Sénégal: La région de Matam a enregistré 252 décès maternels pour 100 000 naissances en 2023

Un Comité régional de développement (CRD) sur le lancement du Plan stratégique de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, de l'adolescent et de la nutrition (PS SRMNIAN-N), et du plan national budgétisé de la planification, a réuni hier, mardi, autour des autorités administratives et territoriales, des chefs de service, plusieurs acteurs impliqués dans les différents secteurs, de la santé, de l'éducation et de la formation, pour une appropriation du projet.

Dans le but de leur permettre de pouvoir par la suite décliner des plans opérationnels issus des plans stratégiques qui seront intégrés dans les plans de travail annuels des districts sanitaires et des directions régionales pour la période 2024-2028 qui couvre la périodicité du nouveau plan stratégique.

A la suite des présentations sur le processus, les objectifs, les axes stratégiques, les domaines d'intervention et les défis par rapport à la santé reproductrice maternelle, néonatale, infantile et la planification, le Directeur régional de la Santé (DRS) de Matam a relevé la nécessité d'apporter des solutions aux nombreux décès maternels enregistrés dans la région.

Après Kédougou (340), Kolda (317), Saint Louis (312), Ziguinchor (309) et Sédhiou (273), la région de Matam occupe la sixième place au niveau national avec 252 décès maternels enregistrés pour 100 000 naissances en 2023, alors que la moyenne nationale tourne autour de 153 décès (Source RGPHH-5). A la même période, le taux de mortalité néonatale s'est établi à 26% (Source EDS).

« Au niveau régional, les enquêtes démographiques de santé ont montré qu'il y a un taux élevé de décès maternels. Face à la question, l'objectif national est d'aller vers moins de 100 décès maternels, plus précisément 94 décès maternels pour 100 000 naissances, pour la région, nous nous projetons sur 150 décès pour 100 000 naissances ».

Tout un défi, car de l'avis de Docteur Moustapha Faye, le directeur régional de la santé, « les causes des décès maternels qui sont nombreuses et multi factorielles sont liées aux hémorragies, aux dystocies et aux infections. En plus, il y a aussi toute une panoplie de causes qui a été identifiée pour les décès néonatals, dont la principale au niveau de la région est l'asphyxie ». ..

Afin de réduire la mortalité maternelle, infantile, infanto-juvénile, mais aussi le retard de croissance, la région s'est fixé des objectifs stratégiques d'ici 2028, en déroulant, plusieurs activités des plans opérationnels qui seront intégrés dans les plans de travail annuels des districts sanitaires et des directions régionales pour la période 2024-2028.