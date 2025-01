Maroc: 8è AG de la FAAPA - Le ministre ivoirien de la Communication salue le leadership du pays en matière de coopération Sud-Sud

Salé — Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Amadou Coulibaly, a salué, mercredi à Salé, le leadership du Maroc en matière de coopération Sud-Sud dans divers domaines.

"Le Maroc est fortement engagé dans une coopération Sud-Sud axée sur plusieurs domaines", notamment dans les secteurs bancaire, industriel, sanitaire et agricole, a-t-il dit dans une déclaration à la MAP à l'issue de ses entretiens avec le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, en marge des travaux de la 8è Assemblée générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA).

M. Coulibaly a mis en exergue, dans ce sens, le lancement à Dakhla de l'Académie Africaine des Sciences de la Santé, relevant que "cette initiative visionnaire permet aux Africains, aux scientifiques et aux experts du monde de la santé de se retrouver et de développer leurs propres solutions pour le continent, que ce soit en matière de recherche ou d'investissement".

Le ministre ivoirien s'est félicité, par ailleurs, des relations "fortes et séculaires" entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire, faisant part de sa volonté de les renforcer dans le domaine de la communication et des médias, à travers des accords de coopération fructueux pour les deux parties.

À cet égard, M. Coulibaly a fait savoir qu'il a été convenu, lors de son entrevue avec M. Bensaid, de mettre en place des équipes de travail mixtes, en vue de définir les axes pertinents que les deux parties devront formaliser.

La 8è Assemblée générale de la FAAPA, placée sous le thème "Les agences de presse africaines, levier de promotion de la souveraineté sanitaire du continent", permet de jeter la lumière sur les voies de promotion et de renforcement de la souveraineté sanitaire africaine afin de mieux faire face aux chocs futurs.

Ce conclave de deux jours rassemble les Directeurs Généraux de plusieurs agences de presse africaines, aux côtés d'experts des médias et de la santé, ainsi que d'éminentes personnalités de divers horizons, avec comme point d'orgue les 10 années de création de la FAAPA, espace de réflexion sur l'avenir des agences de presse africaines et sur le rôle qu'elles doivent jouer au 21ème siècle, dans leurs diversités et leurs spécificités respectives.