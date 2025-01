Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi lance à partir de Davos la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé ce mercredi 22 janvier, la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde appelée « Le Couloir vert Kivu-Kinshasa », également connu sous le nom de « Réserve du fleuve Congo ».

Ce projet vise à protéger les forêts primaires tropicales de la RDC. Il a fait cette annonce ce même mercredi dans son discours à l'occasion de la 55e édition du Forum économique mondial de Davos en Suisse.

C'était lors des travaux du panel autour du thème « le dernier poumon de la terre ».

Il s'agit selon lui d'un vaste projet structurant pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et stimuler le développement économique.

« Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2. 400 kilomètres reliant le Parc national des Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forets de l'Ituri et le Fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Ce projet vise à protéger les forêts primaires tropicales parmi les plus intactes de la planète tout en préservant une biodiversité extraordinaire et des espèces fauniques endémiques incluant les emblématiques gorilles de montagne, l'unique Okapi et une multitude d'autres espèces végétales et animales propres au Bassin du Congo », a expliqué Félix-Antoine Tshisekedi.

Cette initiative constitue, selon lui, une stratégie globale pour revitaliser l'économie, renforcer les communautés locales et promouvoir une paix durable dans les provinces orientales longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité.

« Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protègera près de 108.000 kilomètres carrés de forêts vierges et créera plus de 500.000 emplois dont au moins 20.000 spécifiquement destinés aux jeunes, hommes et femmes démobilisés de groupes armés », a ajouté M. Tshisekedi.

Une réponse à la déforestation

Le Chef de l'État a révélé qu'en réponse à la crise climatique croissante et à la déforestation massive qui touche les grandes forêts du monde, « Le Couloir vert Kivu-Kinshasa » sauvegardera l'avenir du Bassin du Congo. Long de 550 000 km², dont 285 000 km² de forêt primaire et 60 000 km² de tourbières intactes, le Couloir va s'étendre d'Est en Ouest.

« La déforestation du Bassin du Congo met en danger l'humanité tout entière. La préservation du Bassin garantira que les objectifs de l'Accord de Paris restent en contact, tout en jetant les bases d'un nouvel avenir pour le peuple congolais, caractérisé par l'unité, la stabilité et la prospérité », a déclaré le Président Tshisekedi.

L'annonce de ce projet a été saluée par plusieurs autres panélistes parmi lesquels le Fondateur du Forum économique mondial, Klau Schwab, qui a admiré cet engagement du Président Tshisekedi à soutenir le lien entre la paix, le développement durable et la conservation de la nature, indique la Présidence. Mais aussi l'ancien secrétaire d'État américain et Envoyé spécial du Président américain pour le Climat John Kerry, qui a pour sa part « salué cette initiative essentielle visant à préserver et protéger le Bassin et à donner à des millions de Congolais les moyens de contribuer à prévenir les pires impacts de la crise climatique ».