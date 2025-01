Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 janvier 2025

Reynald Pedros, nouveau sélectionneur de l'équipe féminine de football de la Côte d’Ivoire

Le football féminin en Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle ère avec la nomination du français Reynald Pedros en tant que sélectionneur de l'équipe nationale. Ce changement marque la fin de plus de 13 ans de leadership de Clémentine Touré, qui occupait le poste depuis 2010 et a largement contribué à l'essor du football féminin ivoirien.

Sous la direction de Clémentine Touré, l'équipe féminine de la Côte d'Ivoire a connu de nombreux progrès.

L'Ivoirienne a permis à l'équipe d'atteindre des étapes importantes sur la scène internationale. Sa participation à la CAN féminine qui remonte à 2014, avec une troisième place à la clé s'inscrit comme une performance historique pour le pays. (Source allAfrica)

L'Algérie remet le ressortissant espagnol libéré aux autorités de son pays

Le secrétaire général du ministère, M. Lounès Magramane, a supervisé l'opération de remise du ressortissant espagnol à l'ambassadeur de son pays en Algérie, M. Fernando Moran Calvo-Sotelo.

Pour rappel, les services de sécurité de l'Armée nationale populaire (ANP), ont précédé mardi à la réception du ressortissant espagnol qui se trouve "en bonne santé", avait indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). (Source Algérie Presse Service)

Cameroun-France : le rapport sur la colonisation et la répression des indépendantistes remis à Emmanuel Macron

Un chantier mémoriel parmi d’autres, impulsé sous Emmanuel Macron. Le président français a reçu mardi 21 janvier le rapport sur le rôle de la France lors de la colonisation et de la guerre d’indépendance au Cameroun, rédigé par une commission composée de chercheurs camerounais et français. Ces travaux portent plus précisément sur « le rôle et l’engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d’opposition entre 1945 et 1971″.

Comme le précise le communiqué de l’Élysée, le rapport a été restitué au chef de l’État en présence d’une délégation camerounaise emmenée par le directeur de cabinet du président Paul Biya, Samuel Mvondo Ayolo, et du ministre délégué français chargé de la Francophonie, Thani Mohamed Soilihi. (Source Jeune Afrique)

L'Alliance des États du Sahel va bientôt disposer d'une force unifiée contre le terrorisme

L'Alliance des États du Sahel (AES) aura bientôt une force unifiée pour lutter contre le terrorisme. C'est en tout cas ce qu'a annoncé hier le ministre nigérien de la Défense à la télévision nationale. Selon le ministre, 5 000 soldats burkinabè, maliens et nigériens devraient permettre de faire barrage aux jihadistes qui sévissent au Sahel.

« Intervenir ensemble », « mutualiser nos efforts ». Salifou Mody, le ministre nigérien de la Défense a paru sûr et déterminé, dans cette démarche de création d'une armée commune aux trois pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) pour la lutte anti-terroriste. (Source RFI)

Centrafrique: le parti de Touadéra signe un accord avec celui de Poutine

Les partis au pouvoir en Centrafrique et en Russie, le MCU du président Faustin Archange Touadéra et Russie unie de Vladimir Poutine, ont signé lundi un "accord de partenariat politique" pour "solidifier" leurs liens, a-t-on appris de sources concordantes.

Le régime de M. Touadéra, au pouvoir depuis 2016, entretient des liens étroits avec la Russie, qui a notamment dépêché en 2020 des mercenaires du groupe Wagner pour le soutenir face aux groupes armés rebelles. (Source VOA Afrique)

La Tunisie plaide pour la coopération et le rôle de l’Afrique à Davos

Le ministre tunisien de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération économique et financière avec ses partenaires internationaux, tout en respectant les choix souverains de la Tunisie.

Le Forum économique mondial de Davos se réunit chaque année, depuis sa création en 1971. Pour cette nouvelle édition, des militants de Greenpeace ont réussi mardi à installer dans le hall principal du centre des congrès une bannière dont le slogan appelait à « Taxer les super-riches! Financer un avenir juste et vert ».

Ces déclarations ont été faites en marge de la 55ᵉ édition du Forum économique mondial de Davos, qui se tient du 20 au 24 janvier 2025 sous le thème “Collaboration à l’ère de l’intelligence”. (Source apanews)

Bénin: homologation des conditions de commercialisation 2024-2025 de noix de cajou

Le gouvernement béninois a homologué les conditions de commercialisation 2024-2025 de noix de cajou. L’information a été dévoilée lors du Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier 2025.

Au cours de la campagne 2024-2025, qui se déroulera du 30 janvier au 31 mai 2025, les acteurs de la filière mettront sur le marché, une production de 225.000 tonnes de noix de cajou contre 201.000 tonnes la campagne précédente.

Réunis au sein de leur interprofession, ceux-ci se sont accordés sur un prix de vente de 375 FCFA/kg dont 5 FCFA/kg au titre des fonctions critiques. (Source beninwebtv)

Gabon : l’UE prête à se déployer sur le terrain lors du déroulement des opérations électorales

Ce mardi 21 janvier 2025 le président de l’Assemblée nationale de la Transition Jean François Ndongou a reçu une délégation de la mission d’observation de l’Union européenne conduite par la représentante de l’UE au Gabon Cécile Abadie. Au lendemain de l’adoption par le Parlement de la Transition du nouveau Code électoral, il était question pour les deux parties de discuter du processus électoral à venir dans notre pays.

Profitant de cette rencontre, le président de l’Assemblée a tenu à présenter à ses hôtes les principales avancées du nouveau Code électoral particulièrement le maintien de la présence des observateurs, élément fondamental pour garantir un processus en conformité avec les normes internationales. Un maintien qui selon lui s’inscrit dans la volonté des autorités de garantir un processus électoral totalement transparent. (Source GabonMediaTime)

La nouvelle carrière de l'ancien président sénégalais Macky Sall

Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, commence une nouvelle vie dans le monde des affaires. Après avoir quitté ses fonctions en avril 2024, il a déménagé avec sa famille à Marrakech, au Maroc. Quelques mois plus tard, il a créé sa propre entreprise.

Nommée Semo Holding, cette société a été officiellement enregistrée le 28 novembre 2024. Elle est basée dans le quartier de Guéliz à Marrakech et couvre plusieurs secteurs clés comme l'environnement, l'énergie et les stratégies politiques. (Source africanews)

Maroc : première destination touristique en Afrique avec plus de 11 milliards USD de recettes en 2024

Le Maroc s’est imposé comme la première destination touristique d’Afrique, générant un record de 11 milliards de dollars de recettes touristiques et accueillant 17,4 millions de visiteurs en 2024. Selon le ministère du Tourisme du pays, le Royaume devient ainsi le premier pôle touristique du continent, dépassant l’Égypte, qui a enregistré 15,7 millions d’arrivées au cours de la même période.

