Tunisie: Boxe professionnelle - Les meilleurs boxeurs africains dans un show à Sidi Bousaid

C'est enfin confirmé la grande soirée de boxe professionnelle, organisée par la Fédarartion tunsienne de boxe et par l'international boxing association ( IBA) et la Confédération Africaine de Boxe (AFBC), aura lieu le vendredi 24 janvier à la salle couverte de sidi Bousaid .

Les pays participants sont : Madagascar, République Démocratique du Congo, Sierra Leone, Congo, Tanzanie, Angola, Île Maurice, Togo, Libye, Ouganda et Cameroun et la Tunisie.

Le gala est placé sous le signe de « Fraternité et solidarité » et il réunit un plateau très intéressant de boxeurs venus de toute l'Afrique pour rencontrer nos champions tunisiens. Dix combats au programme avec un combat phare qui opposera le tunisien Mohamed Riahi au camerounais Pita Kabeji. La boxe féminine fera également son show lors de cette soirée avec trois combats. Il est a précisé que cette soirée signe le lancement de la boxe professionnelle en Tunisie et nous espérons que ça sera le départ d'une longue tradition. Du coté de la fédération, on nous a assuré qu'il y aura du show et que la salle de sidi Bousaid sera éclairée à la manière des grands galas de boxe européens et américains.

Notons que l'entrée sera gratuite et que la fédération tunisienne de boxe, selon ses responsables, n'a aucun but lucratif et que les frais de cette soirée ont été assurés par l'AFBC. Par contre cet événement marquera un tournant dans l'histoire de la boxe en Tunisie, avec « l'ambition de relancer et de structurer la boxe professionnelle sur le plan national et continental », selon Zied Barbouch, le président de FTB .