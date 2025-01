Tunisie: Au gré de la 10e édition des journées Musicales de Carthage - Ces JMC bouillonnantes

Les JMC, ce sont principalement des rendez-vous musicaux inratables pour les artistes et les férus de musique à Tunis. Les concerts se succèdent dans trois salles différentes, mais aussi en plein air à l'avenue Habib-Bourguiba. Les JMC Street fédèrent leur public spontanément et gratuitement, sur trois jours, mais la manifestation se vit aussi autrement...

Les Journées musicales de Carthage battent leur plein depuis l'après-midi du samedi 18 janvier. Les préparatifs s'organisent dans l'enceinte de la salle de l'Opéra pour accueillir convives et artistes lors de la cérémonie d'ouverture. Directives, cris, rires et mouvements se font sentir... un peu partout. L'effervescence musicale se propage.

Dans le hall de la Cité, se mettent en place les JMC Market avec leur panoplie d'artisans venus, en partie, de pays voisins. Avec leurs équipes, ils s'installent et mettent en valeur leur différents stands. Les produits exposés racontent un instrument rare, un patrimoine musical, venu d'ici ou d'ailleurs, des vêtements, goodies et bijoux revisités, ou encore des vinyles rares et des cassettes «Vintage». Le marché a ouvert ses portes peu de temps avant l'ouverture officielle. Les visiteurs passants se sont rués vers les créateurs et les discussions ont afflué : l'une à propos du saut dans le temps et de l'usage des appareils avant l'ère du numérique, l'autre sur un design qui fait fureur auprès des jeunes mélomanes et de la communauté «Street Art» spécifiquement.