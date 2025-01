Madagascar: Barea/Mondiale 2026 - Le successeur du coach Rôrô sous haute pression

À moins de deux mois et demi de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Madagascar se retrouve sans sélectionneur pour son équipe nationale de football, les Barea.

Cette situation fait suite à la démission de Rôrô Rakotondrabe, à la tête de l'équipe. Face à cet imprévu, la Fédération Malgache de Football (FMF) a lancé un appel à candidatures sur le site de la FIFA, attirant pas moins de 54 postulants, selon le président de la fédération.

Le successeur tant attendu devrait être dévoilé d'ici la fin du mois de janvier, selon les informations relayées par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Les rumeurs sur les réseaux sociaux bruissent autour de noms prestigieux potentiellement en lice pour ce poste crucial. Parmi eux, on retrouve des figures connues comme Patrice Neveu, Corentin Martins, Tony Da Silva et Mario Marinica, tous ayant une expérience notable dans le football international.

Défi de taille

Le défi qui attend le nouveau sélectionneur est de taille : il devra non seulement rassembler et harmoniser une équipe mixte de joueurs locaux et expatriés en un laps de temps très court, mais aussi s'adapter à l'identité footballistique malgache, et surtout répondre aux attentes d'un public passionné mais frustré.

Le premier objectif sera de s'assurer une qualification pour le mondial 2026, une tâche rendue ardue par la nécessité de rapidement instaurer une dynamique de groupe et une stratégie de jeu efficace. Les deux matchs à venir en mars prochain, contre la République Centrafricaine à l'extérieur et contre le Ghana à domicile, seront cruciaux.

Pour les Barea, ces rencontres seront déterminantes dans la course à la qualification, et le rôle du sélectionneur s'avère plus que jamais stratégique. Alors que les jours passent et que l'identité du successeur du coach Rôrô reste encore un mystère, une chose est certaine : le futur entraîneur des Barea aura un rôle crucial à jouer dans les mois à venir, pour redonner à Madagascar les moyens de briller sur la scène internationale.